Путин посмотрел летные выступления на авиасалоне МАКС-2021

Жуковский, 20 июля. Президент России Владимир Путин посмотрел летную программу первого дня на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.

Как сообщается, программа стартовала с полетов новейшего авиалайнера МС-21 с отечественными двигателями ПД-14. За ним в небе показались вертолеты, от санитарных до транспортных и ударных. Среди последних были особо отмечены Ка-52 и Ми-28.

После новых пассажирских самолетов фигуры высшего пилотажа выполнил истребитель пятого поколения Су-57, а следом за ним пилотажные группы «Стрижи» и «Русские витязи». Они также продемонстрировали свою фирменную фигуру «Кубинский бриллиант».

Ранее на открытии МАКС-2021 глава государства отметил, что авиастроение в России продолжает развиваться и обладает большим потенциалом.