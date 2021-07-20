Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 17:03
16:59
Происшествия
Участники покушения на временного президента Мали задержаны
16:59
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова была на грани конфликта с Тимати из-за сына
16:57
Общество
Маяковский и карликовый бегемот: в Самаре открылась цифровая литературная выставка
16:57
Политика
Шведы высмеяли Польшу после отказа выдавать послу США дипломатическую аккредитацию
16:54
Происшествия
Плевок в сотрудника ДПС обернулся для краснодарского курьера административным делом
16:53
Олимпиада-2020 в Токио
Баскетболисты олимпийской сборной Испании рассказали о главных особенностях Японии
16:53
Происшествия
Троллейбус загорелся после удара молнии в Ульяновске
16:52
Общество
В Москве под угрозой закрытия 3400 магазинов и офисов, арендующих площади в ТЦ
16:52
Происшествия
Петербурженка перевела лжесотрудникам администрации почти 3 млн рублей
16:50
Армия
Новый истребитель от Ростеха совершит первый полет в 2023 году
Все новости

Путин посмотрел летные выступления на авиасалоне МАКС-2021

  /   Обновлено: 20 июля 2021 16:24
Армия
Путин посмотрел летные выступления на авиасалоне МАКС-2021
Пресс-служба МАКС

Жуковский, 20 июля. Президент России Владимир Путин посмотрел летную программу первого дня на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.

Как сообщается, программа стартовала с полетов новейшего авиалайнера МС-21 с отечественными двигателями ПД-14. За ним в небе показались вертолеты, от санитарных до транспортных и ударных. Среди последних были особо отмечены Ка-52 и Ми-28.

После новых пассажирских самолетов фигуры высшего пилотажа выполнил истребитель пятого поколения Су-57, а следом за ним пилотажные группы «Стрижи» и «Русские витязи». Они также продемонстрировали свою фирменную фигуру «Кубинский бриллиант».

Ранее на открытии МАКС-2021 глава государства отметил, что авиастроение в России продолжает развиваться и обладает большим потенциалом.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Путин посмотрел летные выступления на авиасалоне МАКС-2021
путин летная программа МАКС-2021
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru