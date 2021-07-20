Козак исключил присоединение США к «нормандскому формату»

Москва, 20 июля. Россия заинтересована в мирном урегулировании ситуации в Донбассе, заявил замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

По словам Козака, нет объективной необходимости в модернизации «нормандского формата», в том числе включении в него США. Он также подчеркнул, что Минские соглашения являются единственной политико-правовой основой мирного урегулирования ситуации в Донбассе.

Ранее сообщалось, что Козак прокомментировал выдачу паспортов РФ жителям Донбасса. По его словам, это решение было принято только как гуманитарная мера.