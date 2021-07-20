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Минобороны Армении возглавит первый замглавы генштаба Аршак Карапетян

  /   Обновлено: 20 июля 2021 16:19
Армия
Минобороны Армении возглавит первый замглавы генштаба Аршак Карапетян
mil.am  /  Министерство Обороны Республики Армения

Ереван, 20 июля. Новым министром обороны Армении станет первый замглавы генштаба ВС страны Аршак Карапетян.

Он заменит на посту и.о. главы минобороны Вагаршака Арутюняна, который 20 июля 2021 года ушел в отставку. Карапетян в апреле 2021 года получил должность первого заместителя главы генштаба Армении. Его кандидатура была предложена и.о. премьер-министра страны Николом Пашиняном. Президент Армении Армен Саркисян не подписал и не вернул указ.

В военном ведомстве не уточнили причину смены руководства. Ушедший в отставку Арутюнян находился на посту с ноября 2020 года. До этого он занимал должность главного советника Никола Пашиняна.

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Армения арутюнян карапетян
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