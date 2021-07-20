Представитель фонда «Свет» рассказал о влиянии пандемии на лечение онкобольных детей

Санкт-Петербург, 20 июля. Представитель петербургского благотворительного фонда «Свет» Никита Студилов рассказал, как пандемия коронавируса сказалась на лечении онкобольных детей.

По словам сотрудника фонда, после наступления пандемии в организации испугались негативного влияния этой ситуации. В итоге «Свет» перешел на онлайн-режим, смог эффективно отработать 2020 год и реализовать не один проект.

Главные трудности возникли у подопечных фонда. Когда авиасообщение между регионами начало работать с перебоями, некоторым детям пришлось проделать непростой маршрут, чтобы добраться до Петербурга. А вот на доступ к препаратам пандемия почти не повлияла.

«Мы сами не назначаем лекарства. Если брать конкретные препараты, к которым был затруднен доступ, просто врачи первыми знали, что конкретного лекарства сейчас нет, и при лечении они просто назначали какой-то другой препарат. Иногда это было дороже, но мы работаем и напрямую с поставщиками лекарств. Мы всегда были в повестке и заранее были готовы, нам просто говорили, что конкретно есть», — рассказал Студилов на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Как сообщил представитель фонда, в Петербурге не было случаев, когда из-за коронавируса переносили операции, и онкобольные дети умирали. По его словам, основные детские отделения для страдающих от рака пациентов не закрывались, но все же уходили в карантинный режим, поэтому туда было трудно попасть. Лечащимся детям до сих пор приходится сидеть взаперти, что отражается на их эмоциональном состоянии, отметил Студилов.

«Праздники, волонтерство, мастер-классы застопорились. Мы не могли приводить мероприятия, как ранее, поэтому приходилось что-то придумывать. В прошлом году перешли на формат «праздник у окна» — проводили мероприятия, например, «Упсала-Цирк» приезжал», — подытожил участник пресс-конференции.

Министерство здравоохранения ранее предлагало использовать безопасные препараты для взрослых при лечении онкобольных детей. Это позволит обеспечить юных пациентов лекарствами в полном объеме.