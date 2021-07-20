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Козак не стал связывать выдачу паспортов в Донбассе с присоединением региона к России

  /   Обновлено: 20 июля 2021 16:31
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Политика
Козак не стал связывать выдачу паспортов в Донбассе с присоединением региона к России
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 20 июля. Решение Кремля выдавать паспорта РФ жителям Донбасса не рассматривается в качестве инструмента для присоединения территорий к России.

С таким заявлением выступил заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. По его словам, предоставление гражданства является гуманитарной мерой.

Как стало известно ранее, российские граждане, проживающие на территории Луганской и Донецкой народных республик, смогут проголосовать на выборах в Госдуму, используя электронный формат. Об этом говорится в постановлении ЦИК России.

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