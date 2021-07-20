Козак не стал связывать выдачу паспортов в Донбассе с присоединением региона к России

Москва, 20 июля. Решение Кремля выдавать паспорта РФ жителям Донбасса не рассматривается в качестве инструмента для присоединения территорий к России.

С таким заявлением выступил заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. По его словам, предоставление гражданства является гуманитарной мерой.

Как стало известно ранее, российские граждане, проживающие на территории Луганской и Донецкой народных республик, смогут проголосовать на выборах в Госдуму, используя электронный формат. Об этом говорится в постановлении ЦИК России.