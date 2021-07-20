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Юлия Савичева почти год не видела свою дочь
Шоу-бизнес
Юлия Савичева почти год не видела свою дочь
instagram.com  /  @yuliasavicheva

Москва, 20 июля. Знаменитая певица Юлия Савичева рассказала о длительной разлуке с дочерью, которая живет в Португалии. Звезда уже год не может увидеть ребенка.

Исполнительница мечтает отправиться к Португалию, где ее дочь Анна живет с бабушкой и дедушкой. Но из-за пандемии коронавируса возникли трудности: Португалия не пускает в свою страну туристов.

«Мы ждем вместе с мужем документы, чтобы предоставить их и оформить вид на жительство в этой европейской стране. <…> Хотя виза у меня есть. Я долго не видела Анютку. В августе будет год», — сказала 34-летняя Савичева в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».

Кроме пандемии, по словам артистки, ее сильно напрягает бюрократия. Звезда сцены сообщила, что уже два месяца ждет документ об отсутствии судимости.

Юлия Савичева вышла замуж за музыканта Александра Аршинова в октябре 2014 года. Спустя три года у супругов родилась дочь. Знаменитость бывает строга к дочери, в частности, она против того, чтобы ребенок регистрировался в социальных сетях. По крайней мере до 14-15 лет. Артистка убеждена, что дочь может расти и без лайков и репостов в интернете.

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