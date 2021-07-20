Росгвардейцы задержали нелегально добывающих драгоценные металлы жителей Урала

Екатеринбург, 20 июля. Бригада из 17 человек на специальной технике занималась нелегальной добычей ископаемых рядом с ЗАТО Лесной.
Сотрудники Росгвардии неподалеку от ЗАТО Лесной задержали злоумышленников, которые занимались незаконной добычей драгоценных металлов.
В четырех километрах от населенного пункта, расположенного в районе реки Тура, 17 человек проводили земляные работы по незаконной добыче драгоценных металлов с использованием габаритной техники. Всех злоумышленников задержали.
По имеющимся данным, площадь раскопок составила несколько гектаров. Кроме того, подозреваемые пользовались специальной техникой, которая нанесла ущерб окружающей среде.
По факту случившегося проводится проверка, рассказали в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.
Также стало известно о том, что сотрудники Росгвардии спасли двух юных туристов у побережья Крыма.