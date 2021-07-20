Росгвардейцы задержали нелегально добывающих драгоценные металлы жителей Урала

Екатеринбург, 20 июля. Бригада из 17 человек на специальной технике занималась нелегальной добычей ископаемых рядом с ЗАТО Лесной.

Сотрудники Росгвардии неподалеку от ЗАТО Лесной задержали злоумышленников, которые занимались незаконной добычей драгоценных металлов.

В четырех километрах от населенного пункта, расположенного в районе реки Тура, 17 человек проводили земляные работы по незаконной добыче драгоценных металлов с использованием габаритной техники. Всех злоумышленников задержали.

Пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации /

По имеющимся данным, площадь раскопок составила несколько гектаров. Кроме того, подозреваемые пользовались специальной техникой, которая нанесла ущерб окружающей среде.

По факту случившегося проводится проверка, рассказали в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Также стало известно о том, что сотрудники Росгвардии спасли двух юных туристов у побережья Крыма.