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Росгвардейцы задержали нелегально добывающих драгоценные металлы жителей Урала

  /   Обновлено: 20 июля 2021 16:08
Происшествия
Росгвардейцы задержали нелегально добывающих драгоценные металлы жителей Урала
Пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации

Екатеринбург, 20 июля. Бригада из 17 человек на специальной технике занималась нелегальной добычей ископаемых рядом с ЗАТО Лесной.

Сотрудники Росгвардии неподалеку от ЗАТО Лесной задержали злоумышленников, которые занимались незаконной добычей драгоценных металлов.

В четырех километрах от населенного пункта, расположенного в районе реки Тура, 17 человек проводили земляные работы по незаконной добыче драгоценных металлов с использованием габаритной техники. Всех злоумышленников задержали.

Росгвардейцы задержали нелегально добывающих драгоценные металлы жителей Урала
Пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации  / 

По имеющимся данным, площадь раскопок составила несколько гектаров. Кроме того, подозреваемые пользовались специальной техникой, которая нанесла ущерб окружающей среде.

По факту случившегося проводится проверка, рассказали в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Также стало известно о том, что сотрудники Росгвардии спасли двух юных туристов у побережья Крыма.

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