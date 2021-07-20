Президент РПЛ высказался о возвращении пива на российские стадионы

Москва, 20 июля. Руководитель РПЛ Александр Прядкин прокомментировал ситуацию с возможным возвращением пива на российские футбольные арены.

РПЛ и РФС в ходе совещания обсудили вопрос о возможном возвращении пива на стадионы, рассказал Александр Прядкин на пресс-конференции 20 июля. По его словам, многие клубы, выступающие на чемпионате России по футболу, продолжают активно лоббировать эту тему.

«Что касается дохода, пивные компании помогли бы здорово не только футболу, но и другим видам спорта», — заявил Прядкин.

Президент РПЛ, как пишет RT, подчеркнул, что активнее других возвращение пива на стадионы «затронул» владелец «Спартака» Леонид Федун. Чемпионат России по футболу сезона-2021/22 начнется 23 июля. В первом матче «Ростов» на своем стадионе сыграет с московским «Динамо».

Ранее стало известно, что сборная России сыграет со Словакией и Кипром в Казани и Санкт-Петербурге. Об этом проинформировала пресс-служба РФС.