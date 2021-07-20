Актриса Людмила Чурсина: Женская красота — это не «носик, ротик, оборотик»

Легенде отечественного кинематографа Людмиле Чурсиной 20 июля исполняется 80 лет. Выпускница Вахтанговской школы прославилась в 1960-х, играя роковых красавиц в фильмах «Донская повесть», «Два билета на дневной сеанс». А роль Марфы в «Журавушке» принесла артистке мировую славу — ее приглашали сниматься в Голливуд.

В интервью ФАН одна из самых востребованных российских актрис театра и кино размышляет о женской красоте и рассказывает о том, как встречает свой юбилей.

ТАСС / Шамуков Руслан

«Я сейчас далеко от Москвы»

— Людмила Алексеевна, у вас юбилей. Телефон разрывается, наверное, принимаете поздравления?

— Я вас благодарю за то, что вы ко мне обратились, как и всех, кто хотел бы в связи с юбилеем поздравить меня, написать обо мне или взять интервью. У меня нет социальных сетей, а есть только маленький обычный телефон. Я сейчас далеко от Москвы и не намечаю каких-то особых празднований. К юбилею отношусь благоразумно, не считаю это событием, тем более на фоне всего, что нам всем сейчас приходится переживать.

— Вас справедливо называют одной из самых красивых женщин отечественного кино — эдакой русской Мэрилин Монро. Вы блистали на международных кинофестивалях, вас приглашали в Голливуд. В любом споре о том, кого можно считать эталоном красоты, очень часто приводится аргумент — Чурсина.

— Нет-нет, это не так. У каждого свое представление о красоте: на вкус и на цвет товарища нет. Спокойно к этому нужно относиться. Каждое поколение имеет своих красавиц, свое представление о красоте. Поэтому все относительно.

В детстве и юности, например, считала недостатком свой высокий, по тем временам, рост — 177 см, а сегодня это модельный стандарт. После школы, с золотой медалью я приехала в 1959 в Москву, и без всяких расчетов на актерскую карьеру заодно с подругой сдала экзамены. Поступала сразу в три вуза: ВГИК, Государственный институт театрального искусства им. А.В. Луначарского и в Высшее театральное училище им. Б.В. Щукина. И осталась в Щукинском училище, лучшей театральной школе.

— Ваша красота связана с достоинством. Вы создали в кинематографе образ красивой гордой русской женщины с сильным характером. Что вас объединяет с сыгранными героинями?

— Как писал Булат Окуджава: «Совесть, благородство и достоинство — вот оно, святое наше воинство». Хочется этому соответствовать. Я серьезно отношусь к каждой роли, чтобы выразить чувства не только героини, но и свои.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

«Снимаюсь я не так часто»

— Современные молодые женщины стремятся красоту свою, даже если ее нет от природы, как-то монетизировать. Видят в ней средство устроиться в жизни. Чем была и есть красота для вас?

— «Сосуд она, в котором пустота, Или огонь, мерцающий в сосуде?». На этот вопрос я отвечу словами из стихотворения Николая Заболоцкого «Некрасивая девочка». Самое главное, чтобы в женщине был не «носик, ротик, оборотик». Если в душе есть огонь, доброта, любовь, то это всегда отразится и в облике, и в лице. Во всем. За всем, что я выбирала в жизни и от чего отказывалась — стояла я сама.

— То есть рецептов красоты от вас ждать бессмысленно? Что для вас важнее?

— Никаких исканий вечной молодости у меня нет. В форме меня держит работа, профессия актрисы. Пока артист востребован, надо работать. В моей жизни были периоды совершенно разные.

В это непростое время, а времен никогда не бывает пустых и спокойных, мне кажется, как всегда очень важна человеческая поддержка, искренность и доброжелательность. Потому что любовь побеждает все и добро побеждает все. Не сразу, но навсегда!

— Вы по-прежнему востребованы в профессии, если судить по сегодняшней афише театра, играете в популярных сериалах. Где вас можно будет увидеть в ближайшее время?

— Снимаюсь я не так часто, одной из последних была работа в сериале «Отражение». В Центральном академическом театре Российской Армии у меня есть главные роли в спектаклях «Игра на клавишах души», «Элинор и ее мужчины» по пьесе Джеймса Голдмэна, и мы репетируем новый спектакль «Два билета в Милан» по пьесе «Последняя любовь» американского драматурга Джо Дипьетро.

Театр сейчас на отдыхе, с 14 августа приступим к репетициям и премьера будет в середине октября. Моей героине — за 70.

— Где вы встретите день рождения?

— Под Ленинградом, в лесах (смеется).

— Желаем вам здоровья и надеемся, что ковид вас миновал!

— Да, спасибо! Я пока сделала одну прививку, а 26 июля сделаю вторую. Будем надеяться, что, с божьей помощью, минует и эта напасть.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Людмила Алексеевна Чурсина родилась 20 июля 1941 года в городе Сталинабаде (ныне Душанбе, Таджикистан). В 1963 году окончила Высшее театральное училище имени Б. Щукина, курс Леонида Шихматова. Затем поступила в труппу Театра имени Евгения Вахтангова, где прослужила три года.

Кинодебют Чурсиной состоялся в 1961 году в картине «Когда деревья были большими». Первая серьезная и большая работа в кино — главная роль Дарьи в «Донской повести» (1964). Снималась в таких известных фильмах, как «Два билета на дневной сеанс» (1966), «Туманность Андромеды» (1967), сериалах «Щит и меч» (1968) и «Адъютант его превосходительства» (1969).

Актриса исполнила главные роли в картинах «Весна на Одере» (1967), «Виринея» (1968), «Журавушка» (1968), сериале «Угрюм-река» (1969), «Любовь Яровая» (1970), «Олеся» (1970).

Среди киноработ Чурсиной последних лет — главная роль Екатерины Власовой в сериалах «Чисто московские убийства»(2017) и «Чисто московские убийства-2» (2019), роли в детективных сериалах «Купель дьявола» (2018), «Детектив на миллион»(2019), «Призраки Замоскворечья» (2019), «Анатомия убийства-4» (2021).

С 1984 года Людмила Алексеевна выступает на сцене Центрального академического театра Советской (ныне Российской) Армии.

Народная артистка СССР (1981), Лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1970).

В 2017 году ей была вручена премия Министерства обороны РФ в области культуры и искусства. Награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2000), орденом Почета (2011). В 2021 году удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.