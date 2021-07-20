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Почему в список наследников престола до сих пор не внесена дочь принца Гарри

  /   Обновлено: 20 июля 2021 17:19
Общество
Почему в список наследников престола до сих пор не внесена дочь принца Гарри
Pr Scr youtube.com  /  CBS

Лондон, 20 июля. На официальном сайте британской королевской семьи по-прежнему не появилось никакой информации о дочери принца Гарри и Меган Маркл, пишет Marie Claire

В разделе линии преемственности, где содержится вся информация о Виндзорах, адресованная жителям Великобритании и поклонникам королевской семьи, по-прежнему нет имени Лилибет. По правилам, девочка должна занять восьмое место в очереди на корону, сразу после старшего брата. 

Эксперты отметили, что со дня рождения Лилибет прошло уже больше шести недель, а информация по-прежнему не обновлена. Специалисты обращают внимание, что данные на сайте были изменены через 12 дней после появления на свет принца Луи, а в случае Арчи — через 15 дней. 

Некоторые считают, что герцог Сассекский и его потомки и вовсе будут вычеркнуты из списка наследников. Как отмечают историки, подобного раньше не случалось.

Согласно другому предположению, Лилибет вообще не существует, ведь пока нет ни одной фотографии малышки. Некоторые блогеры даже начали искать документы, которые бы подтвердили ее появление на свет. На запрос о свидетельстве о рождении Лилибет Дианы Маунтбеттен-Виндзор пришел отрицательный ответ. Позднее девочка с таким именем все же была найдена в государственных архивах. 

Как сообщают журналисты The Mirror, сайт Виндзоров обновляется нерегулярно, так что увидеть новый список претендентов можно будет в скором времени.

Ранее сообщалось, где и как будут крестить дочь Меган Маркл и принца Гарри. 

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