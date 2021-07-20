Граждан Египта задержали с крупной партией наркотиков в Подмосковье

Мытищи, 20 июля. Двое граждан Египта попались на сбыте психотропных веществ. Как стало известно ФАН, иностранцы поставили свой преступный бизнес на широкую ногу.

К сыщикам поступила оперативная информация о том, что двое мужчин торгуют мефедроном. Полицейские решили брать нарушителей российского законодательства с поличным. Для этого они установили за фигурантами скрытое наблюдение и провели другие специальные мероприятия.

Поймали мужчин в Мытищах на улице Летней. При личном досмотре, проведенном с участием понятых, у 28-летнего подозреваемого были изъяты 16 полиэтиленовых пакетиков с порошкообразным веществом. Позже в одном из них криминалисты выявили наркотическое вещество мефедрон весом 1,05 грамм. У второго, 23-летнего задержанного, в мобильном телефоне обнаружили координаты тайников-закладок с психотропными веществами. В одном из них сыщики отобрали два пакета, в которых также были запрещенные препараты.

«Всего вес изъятых наркотических веществ составил более 30 грамм, что является крупным размером, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Иностранцы находились на территории нашей страны вполне легально. Один из них зарегистрирован в Мытищах, второй в Октябрьском районе Тамбова».

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Граждан Египта поместили в изолятор временного содержания. Если их вина будет доказана в суде, то мужчинам грозит до двадцати лет лишения свободы.