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Политолог рассказал, чем обернется для ФРГ скандал со смеющимся Лашетом
Политика
Политолог рассказал, чем обернется для ФРГ скандал со смеющимся Лашетом
Global Look Press  /  Christoph Hardt via www.imago-im/www.imago-images.de

Дальнейшая политическая карьера кандидата на пост канцлера Германии Армина Лашета зависит от того, насколько сильно соперники смогут раздуть скандал, в котором он оказался замешан. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политолог, генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Эксперт прокомментировал появившиеся в СМИ предположения о том, что недавний казус возможного преемника Ангелы Меркель может привести к его поражению на выборах. Напомним, Лашет смеялся во время пресс-конференции президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, которая была посвящена жертвам недавнего наводнения в Германии.

«Да, Армин Лашет смеялся. Сейчас это широко распространяется. Однако очевидно, что он смеялся не по поводу речи президента Германии о наводнении, а по поводу беседы с рядом находящимися людьми. Они просто неудачно попали по времени. Все это понимают. Тем более Лашет принес извинения за свое поведение», — сообщил политолог.

Павел Данилин согласился, что разгорающийся скандал действительно может обойтись политику дорого.

«Теперь вопрос в том, насколько сильно это будет тиражироваться. И как это использует его главный соперник Мартин Шульц. Понятно, что этому случаю постараются придать максимальную огласку. Однако не совсем понятно, насколько Шульцу удастся использовать эту историю, чтобы получить пост канцлера. Нам же пока все равно, кто у них будет канцлером. Вряд ли политика Германии в отношении России серьезно поменяется», — пояснил собеседник ФАН.

Политолог Данилин указал на странность в скандале вокруг возможного преемника Меркель
youtube.com  / Prt Scr / Новости на Первом Канале

В завершение он указал на интересную деталь, о которой забывают критики Армина Лашета.

«Президент Штайнмайер тоже смеялся, но во время выступления Лашета. Я, конечно же, не знаю, что у них там была за веселенькая компания, но очевидно, что речь шла не о трагедии. Они смеялись не над этим, а над своим, над «девичьим», — подытожил генеральный директор Центра политического анализа.

Ранее Павел Данилин оценил шансы Евросоюза получить от Великобритании деньги за Brexit. По словам эксперта, если Лондон откажется платить, Брюссель может обратиться в Международный суд по правам человека в Страсбурге или в Международный арбитражный суд Стокгольма.

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Все новости / Политика / Политолог рассказал, чем обернется для ФРГ скандал со смеющимся Лашетом
германия павел данилин армин лашет
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