Появились первые кадры со съемок сериала по игре The Last of Us

Оттава, 20 июля. Первые кадры со съемочной площадки сериала по культовой игре The Last of Us опубликовали в Сети. Работа над проектом идет в Канаде.

Фото со съемок опубликовали в одном из Twitter-аккаунтов. На снимках можно увидеть воссозданный на площадке город Остин американского штата Техас.

Предполагается, что сейчас команда сериала по The Last of Us работает над прологом, во время которого главный герой Джоэл и его дочь пытаются покинуть зараженный город. На такие мысли наводит состояние зданий на съемочной площадке — Остин еще не выглядит как город, пришедший к разрухе.

Создатели сериала начали подготовку к проекту за полгода до старта съемок. Бюджет одной серии превышает 10 миллионов долларов.