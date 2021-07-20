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Появились первые кадры со съемок сериала по игре The Last of Us
Общество
Появились первые кадры со съемок сериала по игре The Last of Us
Prt Scr youtube.com  /  RusGameTactics

Оттава, 20 июля. Первые кадры со съемочной площадки сериала по культовой игре The Last of Us опубликовали в Сети. Работа над проектом идет в Канаде.

Фото со съемок опубликовали в одном из Twitter-аккаунтов. На снимках можно увидеть воссозданный на площадке город Остин американского штата Техас.

Предполагается, что сейчас команда сериала по The Last of Us работает над прологом, во время которого главный герой Джоэл и его дочь пытаются покинуть зараженный город. На такие мысли наводит состояние зданий на съемочной площадке — Остин еще не выглядит как город, пришедший к разрухе.

Создатели сериала начали подготовку к проекту за полгода до старта съемок. Бюджет одной серии превышает 10 миллионов долларов.

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сериал съемки The Last of Us
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