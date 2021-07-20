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Правительство Курганской области вводит режим ЧС из-за аномальной жары в регионе
Происшествия
Правительство Курганской области вводит режим ЧС из-за аномальной жары в регионе

Курган, 20 июля. Режим чрезвычайной ситуации будет введен в Курганской области в связи с почвенной засухой.

Данное решение было принято на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Режим начнёт действовать с 27 июля 2021 года.

Из-за июньской засухи в большинстве районов на полях наблюдается снижение урожайности и угнетение посевов. Директор департамента агропромышленного комплекса Зауралья Рустам Камалетдинов утверждает, что введение режима ЧС позволит сельхозтоваропроизводителям региона отсрочить кредиты, если это будет необходимо, а также освободиться от штрафов в случае недостижения целевых индикаторов.

Режим ЧС снимут только при условии наличия 20-сантиметрового слоя влаги в пахотном слое.

Введение режима ЧС не означает, что сельскохозяйственникам будут возвращать потери из бюджета. На сегодняшний день действующим механизмом, который защищает сельхозпроизводителей, является страхование посевов на случай погодных катаклизмов.

В ближайшие дни температура воздуха в столице Дагестана и в ряде других районов поднимется до 43 градусов.

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