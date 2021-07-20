Готовим сани летом: почему Правительство РФ взялось курировать федеральные округа

Новостью №1 в России за 19 июля стало, безусловно, решение премьер-министра Михаила Мишустина о распределении своих заместителей в качестве кураторов федеральных округов, сделанное по поручению Владимира Путина в ходе президентской прямой линии 30 июня. Подготовка и согласование заняли почти три недели, то есть все это не было изначально домашней заготовкой правительства. Точно так же не секрет, что образцом для такой модели стало признанное успешным кураторство вице-премьера Юрия Трутнева над Дальним Востоком, расширенное позже на весь Арктический регион.

«Каждый из вас на закрепленной территории будет ответственен за ее социальное развитие, за то, насколько эффективно расходуются бюджетные средства, отвечают ли эти траты запросам людей и как соблюдается бюджетная дисциплина. Так же предельно внимательно следует отнестись к решению задач по обеспечению экономического роста округов, повышению их инвестиционной привлекательности, поддержке малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест… Координировать ваши действия будем в рамках правительственной комиссии по региональному развитию», — напутствовал своих замов глава правительства.

Он сообщил, что эту комиссию возглавляет вице-премьер по вопросам строительства, ЖКХ и регионального развития Марат Хуснуллин, за которым закрепляется Южный федеральный округ.

Однако первой в оглашенном Мишустиным списке — видимо, по алфавитному порядку фамилий — оказалась Виктория Абрамченко — вице-премьер по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии, которой достался Сибирский федеральный округ.

Далее был назван вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса и ракетно-космической отрасли Юрий Борисов — куратор Уральского федерального округа. Татьяна Голикова, вице-премьер по вопросам социальной политики и культуры, получила в свое ведение Северо-Западный федеральный округ. Под номером четвертым в Центральный федеральный округ пошел Дмитрий Григоренко, руководитель аппарата Правительства РФ. Кураторство над Северо-Кавказским федеральным округом было поручено вице-премьеру по вопросам топливно-энергетического комплекса Александру Новаку.

За Юрием Трутневым, заодно и полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе, сохранили этот фронт работ и в качестве куратора-вице-премьера. Затем были названы Марат Хуснуллин и, наконец, Дмитрий Чернышенко — вице-премьер по вопросам науки, высшего образования, цифровой экономики, СМИ, туризма и спорта, направленный курировать Приволжский федеральный округ.

Без кураторской нагрузки ожидаемо остались первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер по вопросам евразийской интеграции, сотрудничества со странами СНГ, БРИКС, G20 и международных мероприятий Алексей Оверчук.

В комментариях по этому поводу недостатка не было. За сутки экспертами и комментаторами проанализировано было, кажется, все: соотношение экономики, проблем и общего веса округов со сферой деятельности их новоназначенных кураторов; аппаратные, земляческие, родственные и прочие связи вице-премьеров; какие группы влияния в связи с этими назначениями, предположительно, усилят, а какие, наоборот, предположительно, ослабят свое влияние. Но вопросом о том, с какой целью и почему именно сейчас была затеяна такая перестройка властной вертикали, практически никто не задавался.

Тем более, что на президентской прямой линии 30 июня ситуация была сформулирована несколько иначе.

«Мы договорились о том, что председатель правительства представит предложения, связанные с тем, чтобы вице-премьеры занимались кураторством отдельных территорий», — сказал тогда Владимир Путин.

Global Look Press / Kremlin Pool

Согласитесь, что отдельные территории и все федеральные округа, полностью покрывающие территорию страны, — вовсе не идентичные друг другу понятия. Точно так же поручения о кураторстве своим заместителям глава кабинета министров давал от своего лица.

О том, представлялись ли соответствующие предложения президенту, ничего сказано не было. О механизмах взаимодействия кураторов — вице-премьеров с полпредами президента в федеральных округах — тоже. А ведь ситуация с Юрием Трутневым, успешно совмещавшим и совмещающим в своем лице обе эти роли, — пока вовсе не правило, но, скорее, исключение.

Причем, учитывая реальную профильную загруженность вице-премьеров, такое совмещение не предполагалось и не предполагается. А значит, общие принципы взаимодействия во властном треугольнике «полпреды — кураторы — регионы» должны оказаться совершенно иными. И очень похоже на то, что эта трансформация системы управления напрямую связана с новой для нашей страны международной ситуацией.

Эта новая ситуация связана с тем, что в 2008–2020 годах Россией была успешно разыграна «защита Путина», в ходе которой военно-политическое, финансово-экономическое и даже отчасти информационно-технологическое преимущество «коллективного Запада» над нашей страной существенно уменьшилось, а по некоторым направлениям вообще сошло на нет и даже превратилось в свою противоположность.

Цена этой «защиты» (особенно — демографическая цена) оказалась чрезвычайно высока, однако она позволила русской цивилизации и российскому государству не только «остаться в игре», но и получить шансы на будущее. Давление со стороны США и их союзников пока только ослабело, а не прекратилось, но Россия в целом отстояла и улучшила свои позиции. В том числе — финансово-экономические.

Так, в 2021 году вместо ожидаемого бюджетного дефицита в 2,6 трлн рублей теперь ожидается профицит примерно того же порядка. И эти деньги нужно довести до всех граждан России, прежде всего — до тех «социальных низов», за счет которых страна, собственно, и выстояла все эти годы. А теперь на фоне коронавирусной эпидемии и роста цен эти «низы» могут вообще оказаться «умноженными на ноль». То же самое касается не только социального, но и межрегионального неравенства. Дело здесь не только в сентябрьских выборах в Госдуму, хотя и в выборах тоже.

Федеральное агентство новостей /

Если раньше возникающие и хронические дыры по всей стране латались, как правило, за счет внебюджетных, прежде всего — президентских, фондов (после Бориса Ельцина об их существовании предпочитали не напоминать), то теперь эта работа может осуществляться за счет официального бюджета плюс траты на инфраструктурные проекты, под которые «распечатывается» еще и 13-триллионный Фонд национального благосостояния (ФНБ). Неслучайно решение Мишустина было озвучено после достигнутого соглашения в рамках ОПЕК+, которое фактически гарантировало стабильный уровень нефтяных (и связанных с ними сырьевых) цен до конца 2022 года. Кстати, назначение «нефтегазового» вице-премьера Александра Новака куратором самого «проблемного» СКФО вполне укладывается в рамки такой версии.

Разумеется, помимо всего прочего, это еще и шаг к «сшиванию» страны в более централизованное государство, к укреплению центральной власти. Ведь водное перемирие с президентом США Джо Байденом может быть нарушено в любой момент, когда в Вашингтоне и Лондоне сочтут это выгодным для себя, и тогда вопрос о внутреннем единстве нашей страны на всех уровнях, сверху донизу, от Калининграда до Чукотки, приобретет совсем иное значение и звучание. Так что, памятуя мудрую русскую пословицу, надо готовить телегу зимой, а сани летом.