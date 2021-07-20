Баран сбежал из омской мечети в праздник Курбан-байрам

Омск, 20 июля. Празднование Курбан-байрама в Омске пошло не по плану. Очевидцы засняли, как жертвенный барашек сбежал из мечети.

Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам 20 июля. В Омске основные мероприятия проходят в соборной мечети на 20-й Линии, в связи с чем по некоторым улицам ограничили движение автомобилистов. Традиций праздника является приношение в жертву животного, чаще всего барана.

В омской мечети мероприятие пошло не по плану. Хитрый барашек смог сбежать, благодаря чему попал на фотокамеры очевидцев. Местные жители сообщили, что барана пришлось ловить довольно долго, однако его все же удалось схватить. Дальнейшая судьба животного неизвестна.

Предприниматель Сулейман Керимов пожертвовал Дагестану пять тысяч баранов. Мясо животных раздадут нуждающимся жителям в честь Курбан-байрама.