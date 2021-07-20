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СК публикует кадры из особняка подозреваемого в коррупции главы УГИБДД по Ставрополью

  /   Обновлено: 20 июля 2021 15:07
Происшествия
СК публикует кадры из особняка подозреваемого в коррупции главы УГИБДД по Ставрополью
pixabay.com  /  Capri23auto

Ставрополь, 20 июля. СК показал «золотые» интерьеры задержанного главы УГИБДД по Ставрополью.

Силовики провели оперативную съемку из дворца ставропольского полковника Алексея Сафонова, которого задержали по подозрению в получении крупных взяток. На опубликованных в Сети кадрах видно, что помещения в огромном доме дворца заставлены роскошной мебелью. В ванной комнате у высокопоставленного правоохранителя стоят отделанные золотом унитазы и раковины.

Полицейский действовал в составе преступной группировки. Всего в ходе незаконной деятельности он получил более 19 млн рублей. Взятки давали предприниматели за то, чтобы полицейский закрывал глаза на некоторые нарушения и позволял беспрепятственно вести бизнес.

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видео золото полицейский
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