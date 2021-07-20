СК публикует кадры из особняка подозреваемого в коррупции главы УГИБДД по Ставрополью

Ставрополь, 20 июля. СК показал «золотые» интерьеры задержанного главы УГИБДД по Ставрополью.

Силовики провели оперативную съемку из дворца ставропольского полковника Алексея Сафонова, которого задержали по подозрению в получении крупных взяток. На опубликованных в Сети кадрах видно, что помещения в огромном доме дворца заставлены роскошной мебелью. В ванной комнате у высокопоставленного правоохранителя стоят отделанные золотом унитазы и раковины.

Полицейский действовал в составе преступной группировки. Всего в ходе незаконной деятельности он получил более 19 млн рублей. Взятки давали предприниматели за то, чтобы полицейский закрывал глаза на некоторые нарушения и позволял беспрепятственно вести бизнес.