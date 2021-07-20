Киев, 20 июля. Система проверки чиновников на знание украинского языка сломалась в первый день запуска. В ней произошел технический сбой.

Ожидается, что специалисты устранят неполадки в ближайшее время. Затем все участники смогут сдать экзамен. Им добавят дополнительное время для выполнения заданий. Причины сбоя в системе пока не раскрываются. Национальная комиссия по стандартам государственного языка следит за ситуацией, пишет ИА «Новороссия».

«Причины сбоя выясняются. Все претенденты, которые в это время находились в системе, получат дополнительное время для завершения сдачи экзамена», — следует из сообщения.

Более половины жителей восточных и южных регионов Украины не готовы назвать свою страну независимой державой, о чем свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром Разумкова. Однако в Киеве признавать это не хотят. Власти страны продолжают закрывать глаза на недовольство граждан.