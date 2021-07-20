Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 15:32
15:31
Армия
Исполняющий обязанности главы минобороны Армении ушел в отставку
15:26
Происшествия
Прокуратура проводит проверку после разлива нефти в Мурманской области
15:26
Происшествия
Мосгорсуд оставил под арестом блогера Пыжа
15:22
Политика
Появились рассекреченные документы об отказе Билла Клинтона пить чай с Елизаветой II
15:21
Экономика
Богатейший человек планеты отправляется в космос
15:21
Весь мир
Новый глава МИД Испании близок к разрешению кризиса с Марокко
15:21
Происшествия
Уголовное дело о двойном убийстве в Петербурге зарегистрировано в суде
15:21
Армия
Новейший российский истребитель поразил эксперта из Италии крутым трюком из Top Gun
15:21
Экономика
Программу льготного кредитования МСП скорректируют в России
15:19
Шоу-бизнес
Оля должна стоить миллион: Иосиф Пригожин высказался о контракте Бузовой во МХАТе
Все новости

Украинские чиновники не смогли сдать экзамен на знание государственного языка
Общество
Украинские чиновники не смогли сдать экзамен на знание государственного языка
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Киев, 20 июля. Система проверки чиновников на знание украинского языка сломалась в первый день запуска. В ней произошел технический сбой.

Ожидается, что специалисты устранят неполадки в ближайшее время. Затем все участники смогут сдать экзамен. Им добавят дополнительное время для выполнения заданий. Причины сбоя в системе пока не раскрываются. Национальная комиссия по стандартам государственного языка следит за ситуацией, пишет ИА «Новороссия».

«Причины сбоя выясняются. Все претенденты, которые в это время находились в системе, получат дополнительное время для завершения сдачи экзамена», — следует из сообщения.

Более половины жителей восточных и южных регионов Украины не готовы назвать свою страну независимой державой, о чем свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром Разумкова. Однако в Киеве признавать это не хотят. Власти страны продолжают закрывать глаза на недовольство граждан.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Украинские чиновники не смогли сдать экзамен на знание государственного языка
украина экзамен язык
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru