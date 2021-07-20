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Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent растет в ходе торгов

  /   Обновлено: 20 июля 2021 14:53
Экономика
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent растет в ходе торгов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 20 июля. Российский рынок акций растет параллельно со стоимостью сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже.

Стоимость барреля нефти сорта WTI выросла на 1,24% и сейчас торгуется на уровне 67,17 доллара за баррель. Цена на сентябрьский фьючерс нефти Brent достигла 69,44 доллара за баррель.

Индекс Мосбиржи поднялся на 0,37% до показателя в 3707,23 пункта, о чем свидетельствуют данные торговой площадки. Одновременно индекс РТС повысился на 0,38% и достиг 1565,35 пункта. В течение четверти часа индексы ускорили свой рост.

Специалисты связывают рост рынка с позитивным для России новостным фоном. Важную роль также сыграло соглашение ОПЕК+, которое позволит стране ежемесячно увеличивать добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки.

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