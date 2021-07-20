Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent растет в ходе торгов

Москва, 20 июля. Российский рынок акций растет параллельно со стоимостью сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже.

Стоимость барреля нефти сорта WTI выросла на 1,24% и сейчас торгуется на уровне 67,17 доллара за баррель. Цена на сентябрьский фьючерс нефти Brent достигла 69,44 доллара за баррель.

Индекс Мосбиржи поднялся на 0,37% до показателя в 3707,23 пункта, о чем свидетельствуют данные торговой площадки. Одновременно индекс РТС повысился на 0,38% и достиг 1565,35 пункта. В течение четверти часа индексы ускорили свой рост.

Специалисты связывают рост рынка с позитивным для России новостным фоном. Важную роль также сыграло соглашение ОПЕК+, которое позволит стране ежемесячно увеличивать добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки.