Американец рассмешил русских друзей реакцией на парное молоко в деревне

Москва, 20 июля. Проживающий в России американец Джейкоб поделился впечатлениями от дегустации парного коровьего молока, на которую его уговорили русские друзья.

Посещение российской деревни принесло американскому блогеру массу впечатлений и материала для публикаций. Спустя некоторое время он решил рассказать о своих впечатлениях от коровьего парного молока. Такой продукт можно встретить только в деревнях, где в подсобных хозяйствах держат коров.

Хозяйка дома, узнав что у нее гостит американец, предложила Джейкобу попробовать «молока из-под коровы», парного. Здесь знание русского языка немного подвело американца и он решил, что речь идет о двойной порции молока.

«Парное? То есть какое? Молоко? Двойное, как эспрессо? Надо мной слегка посмеялись, но поделились небольшой теорией», - вспоминает иностранец.

Друзья пошутили над парнем и рассказали, что значит парное молоко, как его получают и откуда название. Хозяйка попросила подождать немного и пошла доить корову.

Федеральное агентство новостей /

«Во время ожидания я немного нервничал. Не могу сказать, что мне противна мысль о том, что молоко только добыто, но ожидать это было странно», — признался Джейкоб в своем блоге «Американец о России» на платформе «Яндекс.Дзен».

Хозяйка вышла к гостям через 20 минут с банкой молока и стаканами. Когда американец взял в руки предложенный стакан, то удивился — молоко и в самом деле было теплым. Друзья быстро опустошили кружки, а Джейкоб все не мог решиться попробовать только что добытое из коровы молоко. Товарищи сетовали на отсутствие теплого хлеба с земляничным вареньем, чтобы ощутить вкус детства и лета у бабушки. Обнаружив полный стакан в руках своего иностранного друга, приятели принялись уговаривать его попробовать напиток, тем более, что джейкоб сам всегда был инициатором различных дегустаций русских продуктов.

«Сам же всегда говоришь, что надо пробовать, когда угощают чем-то русским. Мы в детстве практически каждый день такое молоко пили, видишь, какие выросли!» — приговаривали товарищи.

Джейкоб сдался и попробовал молоко, причем выпил залпом весь стакан. Напиток показался ему необычным на вкус, как теплые сливки, слегка густые. Опыт довольно интересный, отметил Джейкоб, но все же решил, что нужно его чем-то заедать.

Любопытный американец решил выяснить, в чем польза парного молока. В интернете прочитал про несварение и прочие последствия, но сам он переварил напиток вполне нормально, как и его русские друзья.

Джейкоб часто дегустирует интересные русские блюда, которые никогда бы не смог попробовать в Америке. Недавно русская подруга угостила его арбузом с хлебом. Блогера не особо впечатлил вкус мокрого хлеба, но каждый опыт он считает ценным приобретением.