Кровавый уик-энд: за выходные в США погибли 19 человек, более 70 получили ранения

В Соединенных Штатах закончился очередной кровавый уик-энд. В эти выходные «отличилась» американская столица — в Вашингтоне устроили перестрелку во время матча по бейсболу и застрелили шестилетнюю девочку. Лидером по убийствам уверенно остается Чикаго — за выходные там 11 человек убито и более полусотни получили ранения. Также отметились Пенсильвания, Аризона и Филадельфия.

Подробнее о самых крупных происшествиях выходных в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Вашингтон

Столицу США в эти выходные потрясли сразу два громких случая — стрельба, перепугавшая публику во время бейсбольного матча, и убийство шестилетней Найи Кортни.

Первый случай произошел в субботу вечером во время игры между «Вашингтон Нэшнлз» с «Сан-Диего Падрес» на стадионе Nationals Park. Во время шестого иннинга раздались выстрелы. Игру пришлось приостановить, а болельщики запаниковали и начали толпами покидать стадион.

Fans were evacuated from Nationals Park Saturday night after a shooting occurred outside the stadium. Footage shows people rushing to leave the stadium, and the game has been suspended. https://t.co/HE4P1BXHsj pic.twitter.com/Pv0mRYiDqX — CBS News (@CBSNews) July 18, 2021

Позже в полиции пояснили, что стрельба началась за пределами стадиона, ранения получили четыре человека. Подозреваемые открыли огонь из двух автомобилей по людям, стоявшим неподалеку от стадиона. В настоящее время правоохранители разыскивают атаковавших.

SUSPECTED VEHICLE PHOTOS: D.C. detectives released photos of the vehicle suspected in the shooting outside of Nationals Park. LATEST: https://t.co/WFULLC6dEs pic.twitter.com/9APQUiZkgp — FOX 5 DC (@fox5dc) July 18, 2021

В пятницу вечером в результате стрельбы юго-востоке Вашингтона погибла шестилетняя Найя Кортни, а еще пять человек, включая ее маму, получили ранения.

6-year-old Nyiah Courtney was fatally shot in Washington, D.C. on Friday. The late-night shooting also left five adults, including her mother, wounded. She had been riding her scooter on a sidewalk when shots rang out. https://t.co/0hqfVrLtsl — The New York Times (@nytimes) July 19, 2021

Девочка каталась на скутере у одного из магазинов по авеню Мартина Лютера Кинга, когда неизвестные открыли огонь из автомобиля. Раненную несовершеннолетнюю доставили в больницу где врачи констатировали ее смерть. На следующее утро на месте гибели появился импровизированный мемориал.

Nyiah Courtney’s memorial continues to grow at the intersection where she was killed. @7NewsDC pic.twitter.com/uzwmKA3KL6 — Nick Minock (@NickMinock) July 19, 2021

Найя Кортни стала 102-й жертвой огнестрельного оружия в столице Соединенных Штатов с начала года. Всего на конец июля полиция зафиксировала 455 подобных нападений.

Чикаго

Третий по населению город Америки в эти выходные поддержал свое звание «самого опасного» — 11 человек были убиты, а 56 получили ранения.

Eleven people are killed and 56 wounded - including nine children in string of 44 shootings on another violent weekend in Chicago https://t.co/UakwUEGJBP — Daily Mail US (@DailyMail) July 19, 2021

В субботу вечером в районе Саут-Остин неизвестный открыл огонь по шести девочкам-подросткам, самой младшей из которых было 12 лет. Большинство получили ранения в спину, их всех экстренно доставить в больницу. Согласно показаниям свидетелей, стрельба велась из темного спортивного внедорожника. Расследование происшествия продолжается.

6 People, Mostly Teenage Girls, Shot Outside West Side Party https://t.co/OJRVdcpLc0 pic.twitter.com/RO5egjDmtZ — CBS Chicago (@cbschicago) July 18, 2021

В воскресенье неизвестный на черном внедорожнике расстрелял машину, в которой находились 8-летний мальчик и его 28-летний отец. Ребенок получили ранение в ногу и был госпитализирован, отцу пуля попала в спину, он также находится в больнице.

8-Year-Old Boy Shot While Riding In Car On South Side https://t.co/LMYlo1EfWW pic.twitter.com/hv8WAbpazY — CBS Chicago (@cbschicago) July 19, 2021

В пятницу вечером в районе Уэст-Пулман застрелили 26-летнего мужчину. Его доставили в медицинский центр в Лоуне, где врачи констатировали его смерть. Еще одна смерть произошла в районе Южного Остина, там в результате стрельбы был убит один человек и трое получили ранения. Утром в субботу 31-летний мужчина был застрелен в районе Гарфилд-парк. Еще одно убийство произошло на Саут-Сент-Лоуренс-авеню — неизвестный из машины расстрелял местного жителя, также пострадал женщина, которая находилась рядом с ним.

Всего в Чикаго состоянию на 7 июля было зафиксировано более двух тысяч инцидентов со стрельбой, что на 164 случаев больше, чем в 2020 году. Всего с начала года погибло 364 человека. Суперинтендант Чикагской полиции Дэвид Браун заявил, что в городе наблюдается рост числа перестрелок на дорогах. Он сравнил нынешнюю интенсивность шутингов с тем, что были 1980-х.

Пенсильвания

В Филадельфии за выходные были убиты три человека и 33 были ранены.

VIOLENT WEEKEND: Since Friday evening, three people have died and 32 others were injured by gunfire. Philly police say 7 people have been shot since 3:30 p.m. Sunday. https://t.co/0sTZxjcxB0 — Action News on 6abc (@6abc) July 19, 2021

Самой юной пострадавшей стала годовалая девочка, которая получила ранение в ногу в результате стрельбы на Хаверфорд-авеню.

В воскресенье возле рынка и Пич-стрит в западной Филадельфии трое подростков получили ранения. Пострадавшие в возрасте 16, 17 и 18 лет находятся в больнице в стабильном состоянии.

Еще один случай насилия с применяем оружия произошел в воскресенье в квартале 5500 по Малкольм-стрит. В результате стрельбы ранения получил 15-летний подросток, 19-летний юноша и 29-летний мужчина. Всех доставили в больницу, стрелка разыскивают.

А в пятницу вечером в результате перестрелки один человек погиб и еще четверо, включая 14-летнего подростка, получили ранения.

В Филадельфии с начала года произошло более 300 убийств, рост составил 18% по сравнению с таким же периодом в прошлом году. За весь 2020 в городе в результате перестрелок погибли 499 человек.

Аризона

В городе Тусон во время пожара 35-летний Лесли Стивен Скарлет застрелил одного человека и ранил еще четверых.

Вооруженный мужчина приехал на место тушения и открыл огонь по пожарным, медикам и местным жителям. В итоге 44-летний Кори Майкл Сондерс получил ранение в голову и умер. Водитель скорой помощи, 20-летний мужчина, также был ранен в голову, а фельдшер, 21-летняя женщина, в грудь и руку. Раненый мужчина находится в критическом состоянии.

Gunman who shot at paramedics, firefighters and police at three locations in Tucson, Arizona, on Sunday afternoon killed a civilian and left 4 others injured, police say. https://t.co/hZno2LoleG — NBC News (@NBCNews) July 19, 2021

Техас

В воскресенье вечером в отеле Palace Inn на севере Хьюстона штат Техас 35 летний мужчина застрелил двух человек. По словам исполнительного начальника полиции Мэтта Слинкарда, он открыл огонь с балкона по приехавшим полицейским и ранил еще двух человек. Офицеры отрыли ответный огонь, уничтожив атакующегоя.

В полиции отмечают, что пока неясно, зачем мужчина совершил это убийство. Нет никаких доказательств того, что стрелок знал двух жертв или что инцидент имеет отношение к домашнему насилию.

Houston motel shooting leaves 3 dead, including suspected gunman; 2 others hurt, police say https://t.co/2SoRvrOnm0 — Fox News (@FoxNews) July 19, 2021

Флорида

В воскресенье в восточном районе города Гейнсвилл неизвестный из салона автомобиля открыл стрельбу по толпе у одного из продуктовых магазинов. В результате был убит 23-летний Тайерик Симмонс, еще четыре человека получили ранения. Полиция разыскивает внедорожник, который использовал стрелок.