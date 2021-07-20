Кровавый уик-энд: за выходные в США погибли 19 человек, более 70 получили ранения

В Соединенных Штатах закончился очередной кровавый уик-энд. В эти выходные «отличилась» американская столица — в Вашингтоне устроили перестрелку во время матча по бейсболу и застрелили шестилетнюю девочку. Лидером по убийствам уверенно остается Чикаго — за выходные там 11 человек убито и более полусотни получили ранения. Также отметились Пенсильвания, Аризона и Филадельфия.
Подробнее о самых крупных происшествиях выходных в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.
Вашингтон
Столицу США в эти выходные потрясли сразу два громких случая — стрельба, перепугавшая публику во время бейсбольного матча, и убийство шестилетней Найи Кортни.
Первый случай произошел в субботу вечером во время игры между «Вашингтон Нэшнлз» с «Сан-Диего Падрес» на стадионе Nationals Park. Во время шестого иннинга раздались выстрелы. Игру пришлось приостановить, а болельщики запаниковали и начали толпами покидать стадион.
Fans were evacuated from Nationals Park Saturday night after a shooting occurred outside the stadium. Footage shows people rushing to leave the stadium, and the game has been suspended. https://t.co/HE4P1BXHsj pic.twitter.com/Pv0mRYiDqX— CBS News (@CBSNews) July 18, 2021
Позже в полиции пояснили, что стрельба началась за пределами стадиона, ранения получили четыре человека. Подозреваемые открыли огонь из двух автомобилей по людям, стоявшим неподалеку от стадиона. В настоящее время правоохранители разыскивают атаковавших.
SUSPECTED VEHICLE PHOTOS: D.C. detectives released photos of the vehicle suspected in the shooting outside of Nationals Park. LATEST: https://t.co/WFULLC6dEs pic.twitter.com/9APQUiZkgp— FOX 5 DC (@fox5dc) July 18, 2021
В пятницу вечером в результате стрельбы юго-востоке Вашингтона погибла шестилетняя Найя Кортни, а еще пять человек, включая ее маму, получили ранения.
6-year-old Nyiah Courtney was fatally shot in Washington, D.C. on Friday. The late-night shooting also left five adults, including her mother, wounded. She had been riding her scooter on a sidewalk when shots rang out. https://t.co/0hqfVrLtsl— The New York Times (@nytimes) July 19, 2021
Девочка каталась на скутере у одного из магазинов по авеню Мартина Лютера Кинга, когда неизвестные открыли огонь из автомобиля. Раненную несовершеннолетнюю доставили в больницу где врачи констатировали ее смерть. На следующее утро на месте гибели появился импровизированный мемориал.
Nyiah Courtney’s memorial continues to grow at the intersection where she was killed. @7NewsDC pic.twitter.com/uzwmKA3KL6— Nick Minock (@NickMinock) July 19, 2021
Найя Кортни стала 102-й жертвой огнестрельного оружия в столице Соединенных Штатов с начала года. Всего на конец июля полиция зафиксировала 455 подобных нападений.
Чикаго
Третий по населению город Америки в эти выходные поддержал свое звание «самого опасного» — 11 человек были убиты, а 56 получили ранения.
Eleven people are killed and 56 wounded - including nine children in string of 44 shootings on another violent weekend in Chicago https://t.co/UakwUEGJBP— Daily Mail US (@DailyMail) July 19, 2021
В субботу вечером в районе Саут-Остин неизвестный открыл огонь по шести девочкам-подросткам, самой младшей из которых было 12 лет. Большинство получили ранения в спину, их всех экстренно доставить в больницу. Согласно показаниям свидетелей, стрельба велась из темного спортивного внедорожника. Расследование происшествия продолжается.
6 People, Mostly Teenage Girls, Shot Outside West Side Party https://t.co/OJRVdcpLc0 pic.twitter.com/RO5egjDmtZ— CBS Chicago (@cbschicago) July 18, 2021
В воскресенье неизвестный на черном внедорожнике расстрелял машину, в которой находились 8-летний мальчик и его 28-летний отец. Ребенок получили ранение в ногу и был госпитализирован, отцу пуля попала в спину, он также находится в больнице.
8-Year-Old Boy Shot While Riding In Car On South Side https://t.co/LMYlo1EfWW pic.twitter.com/hv8WAbpazY— CBS Chicago (@cbschicago) July 19, 2021
В пятницу вечером в районе Уэст-Пулман застрелили 26-летнего мужчину. Его доставили в медицинский центр в Лоуне, где врачи констатировали его смерть. Еще одна смерть произошла в районе Южного Остина, там в результате стрельбы был убит один человек и трое получили ранения. Утром в субботу 31-летний мужчина был застрелен в районе Гарфилд-парк. Еще одно убийство произошло на Саут-Сент-Лоуренс-авеню — неизвестный из машины расстрелял местного жителя, также пострадал женщина, которая находилась рядом с ним.
Всего в Чикаго состоянию на 7 июля было зафиксировано более двух тысяч инцидентов со стрельбой, что на 164 случаев больше, чем в 2020 году. Всего с начала года погибло 364 человека. Суперинтендант Чикагской полиции Дэвид Браун заявил, что в городе наблюдается рост числа перестрелок на дорогах. Он сравнил нынешнюю интенсивность шутингов с тем, что были 1980-х.
Пенсильвания
В Филадельфии за выходные были убиты три человека и 33 были ранены.
VIOLENT WEEKEND: Since Friday evening, three people have died and 32 others were injured by gunfire. Philly police say 7 people have been shot since 3:30 p.m. Sunday. https://t.co/0sTZxjcxB0— Action News on 6abc (@6abc) July 19, 2021
Самой юной пострадавшей стала годовалая девочка, которая получила ранение в ногу в результате стрельбы на Хаверфорд-авеню.
В воскресенье возле рынка и Пич-стрит в западной Филадельфии трое подростков получили ранения. Пострадавшие в возрасте 16, 17 и 18 лет находятся в больнице в стабильном состоянии.
Еще один случай насилия с применяем оружия произошел в воскресенье в квартале 5500 по Малкольм-стрит. В результате стрельбы ранения получил 15-летний подросток, 19-летний юноша и 29-летний мужчина. Всех доставили в больницу, стрелка разыскивают.
А в пятницу вечером в результате перестрелки один человек погиб и еще четверо, включая 14-летнего подростка, получили ранения.
В Филадельфии с начала года произошло более 300 убийств, рост составил 18% по сравнению с таким же периодом в прошлом году. За весь 2020 в городе в результате перестрелок погибли 499 человек.
Аризона
В городе Тусон во время пожара 35-летний Лесли Стивен Скарлет застрелил одного человека и ранил еще четверых.
Вооруженный мужчина приехал на место тушения и открыл огонь по пожарным, медикам и местным жителям. В итоге 44-летний Кори Майкл Сондерс получил ранение в голову и умер. Водитель скорой помощи, 20-летний мужчина, также был ранен в голову, а фельдшер, 21-летняя женщина, в грудь и руку. Раненый мужчина находится в критическом состоянии.
Gunman who shot at paramedics, firefighters and police at three locations in Tucson, Arizona, on Sunday afternoon killed a civilian and left 4 others injured, police say. https://t.co/hZno2LoleG— NBC News (@NBCNews) July 19, 2021
Техас
В воскресенье вечером в отеле Palace Inn на севере Хьюстона штат Техас 35 летний мужчина застрелил двух человек. По словам исполнительного начальника полиции Мэтта Слинкарда, он открыл огонь с балкона по приехавшим полицейским и ранил еще двух человек. Офицеры отрыли ответный огонь, уничтожив атакующегоя.
В полиции отмечают, что пока неясно, зачем мужчина совершил это убийство. Нет никаких доказательств того, что стрелок знал двух жертв или что инцидент имеет отношение к домашнему насилию.
Houston motel shooting leaves 3 dead, including suspected gunman; 2 others hurt, police say https://t.co/2SoRvrOnm0— Fox News (@FoxNews) July 19, 2021
Флорида
В воскресенье в восточном районе города Гейнсвилл неизвестный из салона автомобиля открыл стрельбу по толпе у одного из продуктовых магазинов. В результате был убит 23-летний Тайерик Симмонс, еще четыре человека получили ранения. Полиция разыскивает внедорожник, который использовал стрелок.
#BREAKING: Five people were shot, one person is dead from an overnight shooting outside 8th Avenue Food Store in Gainesville. Several officers are on scene. Evidence markers are scattered throughout the store’s parking lot. @wjxt4 pic.twitter.com/NoOFsZLSz4— Zachery Lashway (@ZachLashway) July 19, 2021