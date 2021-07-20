Бывшая гендир сгоревшей «Зимней вишни» выступила в суде с последним словом

Кемерово, 20 июля. Экс-директору «Зимней вишни» дали последнее слово в суде.

Заседание по делу о возгорании в торговом центре «Зимняя вишня» прошло в Заводском районом суде в Кемерово. Надежда Судденок, которая на момент пожара занимала должность генерального директора молла, выступила с последним словом.

«Я прошу у всех простить меня, я прошу прощения у всех людей и у всего общества, которые испытали и боль, и страх. Это и люди, у которых погибли родные и близкие, это и персонал, это и люди, которые переживали, сопереживали, и я прошу у всех меня простить», — высказалась обвиняемая.

Она заявила, что действительно не знала о проблемах в системе пожарной безопасности, которые могли бы представлять угрозу посетителям. Фигурантка обратилась к суду с просьбой учесть обстоятельство, что она не могла выполнять обязанности, которые не были на нее возложены.

В их число входит и контроль взаимоотношений между управляющей компанией и предприятием, отвечающим за пожарную безопасность центра. Надежда попросила суд вынести «разумный приговор», беря во внимание смягчающие обстоятельства в виде выплат пострадавшим, а также возраст самой подсудимой и ее матери.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в марте 2018 года. Тогда погибло 60 человек.