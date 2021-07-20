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Вера Сотникова вышла на связь спустя три недели после госпитализации с коронавирусом
Шоу-бизнес
Вера Сотникова вышла на связь спустя три недели после госпитализации с коронавирусом
instagram.com  /  @sotnikova4141

Москва, 20 июля. Актриса Вера Сотникова заболела коронавирусом в конце июня и была госпитализирована. Спустя три недели она вышла на связь с поклонниками и рассказала о самочувствии.

Звезда до сих пор чувствует усталость. Даже легкие домашние дела звезде даются с трудом. После небольшой активности знаменитость тянет ко сну.

«Чуть подштармливает, но в основном — все хорошо», — сказала 61-летняя звезда в беседе с подписчиками.

Актриса поблагодарила многочисленных поклонников и коллег, которые переживали за ее здоровье все это время. Она чувствовала искренние слова людей, которые желали ей скорейшего выздоровления.

«Спасибо вам за каждый комментарий. Спасибо за сочувствие и доброту. Спасибо за энергию веры и желание видеть меня здоровой и счастливой», — написала кинозвезда на своей странице в Instagram.

Телеведущая сообщила, что готовилась сделать прививку от коронавируса. Но не успела. Она почувствовала недомогание, а потом выяснилось, что у нее коронавирус. Лечить коварную болезнь актриса решила в больнице.

Звезда призвала своих поклонников сделать прививку от коронавируса. Она считает, что во время пандемии безопаснее ходить со сделанной вакциной. Даже если заболеть с прививкой, то болезнь будет протекать значительно легче, уверена Сотникова.

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Все новости / Шоу-бизнес / Вера Сотникова вышла на связь спустя три недели после госпитализации с коронавирусом
сотникова болезнь коронавирус
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