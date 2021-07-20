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Татьяна Кравченко не смогла сдержать слез после завершения съемок «Сватов»
Общество
Татьяна Кравченко не смогла сдержать слез после завершения съемок «Сватов»
instagram.com  /  @tat_kravchenko

Тбилиси, 20 июля. Съемки седьмого сезона сериала «Сваты» завершились в Грузии, сообщил режиссер проекта Андрей Яковлев. Это событие вызвало эмоциональную реакцию некоторых участников процесса.

Кинематографист объявил об окончании съемок финального сезона «Сватов» на своей странице в Instagram. Он опубликовал видео, на котором можно увидеть главных звезд сериала, например, Татьяну Кравченко, Анну Кошмал и Федора Добронравова.

«Вот и настала эта минута, когда я вынужден сказать, что спустя 13 лет после начала съемки семейной эпопеи «Сваты» окончены», — сообщил Яковлев в ролике.

После объявления режиссера раздались аплодисменты. Затем кинематографист подошел к Кравченко и Кошмал, чтобы обнять актрис, при этом обе звезды сериала не смогли сдержать слез.

Сериал «Сваты» вышел на экраны в 2008 году. Создатели проекта успели выпустить шесть сезонов, но финальные серии не удавалось снять несколько лет из-за целого ряда проблем, в том числе из-за пандемии коронавируса. Поклонники «Сватов» с нетерпением ждут выхода седьмого сезона.

В продолжении сериала появится актер Вахтанг Кикабидзе. Фанаты проекта разозлились из-за решения съемочной группы привлечь артиста к процессу.

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грузия сериал сваты
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