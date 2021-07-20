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Юрист обвинила сторонников и противников вакцинации в хайпе на теме COVID-19
Общество
Юрист обвинила сторонников и противников вакцинации в хайпе на теме COVID-19
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Введение уголовной ответственности за призывы не ставить прививку от коронавируса при отсутствии медицинских противопоказаний недопустимо. Об этом ФАН заявила адвокат Сталина Гуревич, комментируя инициативу первого зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимира Петрова, направленную на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко.

«Я крайне негативно отношусь к этой инициативе: считаю, что сейчас как грибы после дождя, появляются всевозможные элементы, паразитирующие на теме коронавируса — как среди сторонников, так и среди противников вакцинации. Эти люди пытаются на трагедиях, на смертях людей делать себе хайп», — высказала свою точку зрения Гуревич.

Юрист отметила, что решение о вакцинации от коронавирусной инфекции, как и высказывание своего мнения об этом, являются личным делом каждого.

«Уже неоднократно об этом говорили, в том числе и президент Российской Федерации подчеркивал, что вакцинация в нашей стране должна быть добровольной. Существует определенный перечень профессий, установленных постановлением правительства Москвы, представители которых по эпидемпоказаниям должны подлежать обязательной вакцинации либо отстранены от работы. Этот перечень определен постановлением и в настоящее время не может быть расширен по желанию каких-либо товарищей», — подчеркнула собеседница ФАН.

Сталина Гуревич назвала уголовную ответственность за призывы не делать прививку от коронавируса антиконституционной и отметила, что в России нет законов, предполагающих массовую вакцинацию всех категорий населения.

Напомним, автор нашумевшей инициативы об уголовной ответственности за призывы не вакцинироваться Владимир Петров в своем письме указал на то, что некоторые граждане распространяют домыслы о негативном влиянии вакцины и призывают других к отказу от иммунизации. Среди них, по мнению общественника, есть и медики. Автор письма добавил, что в России возник черный рынок продажи сертификатов и QR-кодов для вакцинированных. Он предложил дополнить УК РФ нормами, регламентирующими наказание «за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, установления ответственности для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании, установления ответственности за приобретение гражданами поддельных сертификатов и иных документов о вакцинировании». По мнению Петрова, это позволит исключить подобные «недопустимые явления».

Ранее адвокат Игорь Бушманов пояснил, что в России уже есть законы, позволяющие привлекать к ответственности тех, кто публично распространяет недостоверные сведения о вреде вакцинации. В случае, если вина человека будет доказана, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

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Все новости / Общество / Юрист обвинила сторонников и противников вакцинации в хайпе на теме COVID-19
владимир петров вакцинация уголовная ответственность коронавирус сталина гуревич
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