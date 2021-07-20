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Китай запустил серию поездов, способных развивать скорость до 600 километров в час

Общество
Китай запустил серию поездов, способных развивать скорость до 600 километров в час
publicdomainpictures.net  /  CC0 Public Domain

Циндао, 20 июля. Как сообщает China Morning Post, на заводе в Китае произвели так называемый «маглев» — первый поезд на магнитной подушке, который способен набрать скорость до 600 километров в час.

Эксплуатация таких поездов начнется минимум через десять лет. К тому времени планируется закончить все девять запланированных высокоскоростных линий протяженностью до 1000 километров каждая. 

Cейчас самым быстрым маглев-поездом в Китае является существующий аэроэкспресс, курсирующий между центром Шанхая и аэропортом. Линию и сам поезд спроектировали немецкие инженеры, и она эксплуатируется с 2004 года. Наивысшая скорость данного состава — 3431 километр в час. Остальные актуальные разработки в  Китае по этому направлению являются прототипами и опытными линиями. Их протяженность составляет всего несколько километров. Серийный выпуск отечественного поезда со способностью разогнаться до 600 километров в час на практике позволит узнать, выдержит ли система, и в этой связи подготовиться к строительству необходимой инфраструктуры.

В Китае ведется активная работа над левитирующим на магнитной подушке поездом, способным набирать скорость 100 километров в час. Такое нововведение позволит «уделать» даже гражданские перевозки. 

Фундамент опытной линии для такого вида поезда был заложен в мае этого года. Здесь будет использоваться другая технология: поезд будет передвигаться по трубе с откачанным воздухом и на системе сверхпроводящих магнитов.

Ранее сообщалось, как в поезде «Жигули» появился уникальный «Вагон Головкина» с необычными интерьерами. 

 

 

 

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