Китай запустил серию поездов, способных развивать скорость до 600 километров в час

Циндао, 20 июля. Как сообщает China Morning Post, на заводе в Китае произвели так называемый «маглев» — первый поезд на магнитной подушке, который способен набрать скорость до 600 километров в час.

Эксплуатация таких поездов начнется минимум через десять лет. К тому времени планируется закончить все девять запланированных высокоскоростных линий протяженностью до 1000 километров каждая.

Cейчас самым быстрым маглев-поездом в Китае является существующий аэроэкспресс, курсирующий между центром Шанхая и аэропортом. Линию и сам поезд спроектировали немецкие инженеры, и она эксплуатируется с 2004 года. Наивысшая скорость данного состава — 3431 километр в час. Остальные актуальные разработки в Китае по этому направлению являются прототипами и опытными линиями. Их протяженность составляет всего несколько километров. Серийный выпуск отечественного поезда со способностью разогнаться до 600 километров в час на практике позволит узнать, выдержит ли система, и в этой связи подготовиться к строительству необходимой инфраструктуры.

В Китае ведется активная работа над левитирующим на магнитной подушке поездом, способным набирать скорость 100 километров в час. Такое нововведение позволит «уделать» даже гражданские перевозки.

Фундамент опытной линии для такого вида поезда был заложен в мае этого года. Здесь будет использоваться другая технология: поезд будет передвигаться по трубе с откачанным воздухом и на системе сверхпроводящих магнитов.

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