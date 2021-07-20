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Тревел-блогер показал доступную альтернативу черноморским курортам
Общество
Тревел-блогер показал доступную альтернативу черноморским курортам
Prt Scr youtube.com  /  TrueStory

Дербент, 20 июля. Российский тревел-блогер побывал в Дербенте и поделился впечатлениями о новом песчаном пляже на берегу Каспийского моря.

Совсем недавно в дагестанском городе-курорте Дербент появились новая центральная набережная и песчаный пляж, оборудованный в соответствии с современными правилами. Бывалый путешественник отметил ряд преимуществ дербентского пляжа, благодаря которым он вполне может конкурировать с известными курортами на Черном море.

В пляжной зоне есть удобные раздевалки, зонтики и шезлонги. Обеспечена безопасность отдыхающих, на вышке постоянно дежурит опытный спасатель. Особо отметил блогер тот факт, что пляж песчаный, тогда как большая часть прибрежной полосы Черного моря каменистая.

Дагестанский пляж очень чистый, за порядком здесь следят строго, подчеркнул автор дзен-канала «TrueStory Travel». Многие местные жители предпочитают отдыхать за городом, поэтому на пляже в Дербенте народу мало.

«Если сравнивать дагестанский пляж с каким-нибудь Крымом, то его и вовсе можно считать необитаемым островом», — отметил блогер.

В Дагестане алкоголь не в чести, поэтому в городе и на пляже практически невозможно встретить пьяного или пьющего человека, поэтому отдых на этом участке Каспийского моря может претендовать на культурный.

Туристов с детьми порадует пологий спуск в море, ребенок может порезвиться в воде без особых опасений со стороны родителей. Стоит добавить, что Дагестан — мусульманская республика, поэтому женщинам рекомендуется надевать на пляж скромные закрытые купальники. Откровенные наряды лучше оставить для другого случая, советует автор канала.

Для тех, кто интересуется ценами на российских курортах блогер сравнил отдых в Дербенте и в Сочи. Однозначно, стоимость отдыха на дагестанском курорте в разы ниже, чем на черноморском побережье.

«Они не просто ниже, чем в каком-нибудь Сочи - они даже ниже, чем у меня дома. За это Дагестану самый жирный «плюс"», — добавил путешественник.

Для тех, кто планирует отпуск заранее, блогер пояснил, что купальный сезон на Каспийском море начинается в июле. Хотя в июне море может быть холодным и в Крыму из-за дождей. Пляж В Дербенте стоит того, чтобы его всерьез рассмотреть как альтернативу дорогостоящим и переполненным черноморским курортам, заключил автор материала.

Туристам, мечтающим отдохнуть на Черноморском побережье, дали несколько советов и рассказали об особенностях отдыха на Кубани, в Крыму и в Абхазии. Россиянам рекомендовали обратить внимание на эпидемические ограничения, которые вводятся индивидуально в каждом регионе.

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