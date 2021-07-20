Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 15:31
15:26
Происшествия
Прокуратура проводит проверку после разлива нефти в Мурманской области
15:26
Происшествия
Мосгорсуд оставил под арестом блогера Пыжа
15:22
Политика
Появились рассекреченные документы об отказе Билла Клинтона пить чай с Елизаветой II
15:21
Экономика
Богатейший человек планеты отправляется в космос
15:21
Весь мир
Новый глава МИД Испании близок к разрешению кризиса с Марокко
15:21
Происшествия
Уголовное дело о двойном убийстве в Петербурге зарегистрировано в суде
15:21
Армия
Новейший российский истребитель поразил эксперта из Италии крутым трюком из Top Gun
15:21
Экономика
Программу льготного кредитования МСП скорректируют в России
15:19
Шоу-бизнес
Оля должна стоить миллион: Иосиф Пригожин высказался о контракте Бузовой во МХАТе
15:18
Происшествия
Граждан Египта задержали с крупной партией наркотиков в Подмосковье
Все новости

Марокко доставило 134 тонны гумпомощи Тунису для борьбы с COVID-19
Весь мир
Марокко доставило 134 тонны гумпомощи Тунису для борьбы с COVID-19
официальный аккаунт президента Туниса в Twitter  /  @TnPresidency

Рабат, 20 июля. Марокко продолжает отправлять грузы с гумпомощью Тунису для борьбы с COVID-19. Четыре самолета королевских ВВС уже приземлились в аэропорту республики.

Переброска осуществляется по поручению короля Мухаммеда VI. За последние недели в североафриканском государстве наблюдается значительный рост числа подтвержденных случаев заболевания.

Общее количество самолетов Военно-воздушных сил Марокко, прибывших в Тунис, достигло 12 единиц. Они доставили почти 135 тонн гуманитарной помощи.

Помимо средств индивидуальной защиты (СИЗ), Рабат направил в республику два автономных реанимационных блока общей вместимостью до 100 коек. Посылка также включает в себя сотню респираторов и два кислородных генератора мощностью 33 кубических метра в час.

Президент Туниса Каис Саид поблагодарил Марокко после прибытия медицинской помощи. Поддержка простимулирует министерство здравоохранения усилить меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории страны.

«Эта инициатива также иллюстрирует отношения солидарности и взаимопомощи, глубоко укоренившиеся между братскими народами двух стран», — говорится в благодарственном сообщении.

Сообщество сахело-сахарских государств (CEN-SAD) также приветствовало решение Марокко направить гумпомощь Тунису для борьбы с COVID-19.

«Поставка медикаментов является возможностью отдать дань великодушию и человеческому чувству Рабата, который всегда готов помочь и спасти население, находящееся в бедственном положении как в стране, так и за пределами королевства», — говорится в пресс-релизе организации.

Неделю назад Египет также направил несколько военных самолетов с кислородными баллонами и СИЗ в Тунис. Общий объем гумпомощи составил 31 тонну.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Марокко доставило 134 тонны гумпомощи Тунису для борьбы с COVID-19
гумпомощь тунис марокко covid-19
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru