Марокко доставило 134 тонны гумпомощи Тунису для борьбы с COVID-19

Рабат, 20 июля. Марокко продолжает отправлять грузы с гумпомощью Тунису для борьбы с COVID-19. Четыре самолета королевских ВВС уже приземлились в аэропорту республики.

Переброска осуществляется по поручению короля Мухаммеда VI. За последние недели в североафриканском государстве наблюдается значительный рост числа подтвержденных случаев заболевания.

Общее количество самолетов Военно-воздушных сил Марокко, прибывших в Тунис, достигло 12 единиц. Они доставили почти 135 тонн гуманитарной помощи.

Помимо средств индивидуальной защиты (СИЗ), Рабат направил в республику два автономных реанимационных блока общей вместимостью до 100 коек. Посылка также включает в себя сотню респираторов и два кислородных генератора мощностью 33 кубических метра в час.

4 طائرات عسكرية مغربية محملة ببقية التجهيزات الضرورية لإنشاء مستشفى ميداني تحلّ بمطار تونس قرطاج الدولي. وقد تم الشروع في تركيز هذا المستشفى الميداني بمنطقة #منوبة تحت إشراف الإدارة العامة للصحة العسكرية. #TnPR pic.twitter.com/jtk2DViSN8 — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) July 19, 2021

Президент Туниса Каис Саид поблагодарил Марокко после прибытия медицинской помощи. Поддержка простимулирует министерство здравоохранения усилить меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории страны.

«Эта инициатива также иллюстрирует отношения солидарности и взаимопомощи, глубоко укоренившиеся между братскими народами двух стран», — говорится в благодарственном сообщении.

Сообщество сахело-сахарских государств (CEN-SAD) также приветствовало решение Марокко направить гумпомощь Тунису для борьбы с COVID-19.

«Поставка медикаментов является возможностью отдать дань великодушию и человеческому чувству Рабата, который всегда готов помочь и спасти население, находящееся в бедственном положении как в стране, так и за пределами королевства», — говорится в пресс-релизе организации.

Неделю назад Египет также направил несколько военных самолетов с кислородными баллонами и СИЗ в Тунис. Общий объем гумпомощи составил 31 тонну.