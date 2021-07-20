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Пресс-секретарь МХАТа опровергла сообщение о новом контракте с Бузовой

  /   Обновлено: 20 июля 2021 15:14
Общество
Пресс-секретарь МХАТа опровергла сообщение о новом контракте с Бузовой
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 20 июля. МХАТ имени Горького пока не подписывал контракт с певицей и ведущей Ольгой Бузовой на новый сезон, сообщила пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина.

СМИ писали, что МХАТ уже заключил соглашение с исполнительницей на участие в осеннем спектакле «Чудесный грузин». Однако в театре эту информацию опровергли.

«На сегодняшний день контракт с Ольгой Бузовой не подписан. Ни со стороны театра, ни со стороны Ольги», — отметила Мусина-Пушкина.

По словам пресс-секретаря, МХАТ сейчас находится в отпуске и начнет готовиться к новому сезону только в начале августа. Именно к этому моменту станут известны детали осенней постановки, добавила представитель театра в комментарии «Газете.ru».

Ольга Бузова дебютировала на сцене МХАТа в июне, сыграв артистку кабаре Беллу Шанталь. Несмотря на критику со стороны зрителей и других артистов, в театре уже заявляли, что не собираются отказываться от сотрудничества с поющей ведущей.

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театр бузова певица мхат
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