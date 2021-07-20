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Начальник ГИБДД Ставрополья стал фигурантом уголовного дела о взятке в 19 млн рублей

  /   Обновлено: 20 июля 2021 15:07
Происшествия
Начальник ГИБДД Ставрополья стал фигурантом уголовного дела о взятке в 19 млн рублей
vk.com  /  Администрация Пушкинского района

Ставрополь, 20 июля. Уголовное дело возбуждено против главы управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова и шести подельников. Их подозревают в многомиллионной взятке.

По версии следствия, Сафонов стоял во главе организованной преступной группы, которая действовала в нескольких регионах РФ. Правоохранители провели более 80 обысков, в ходе которых изъяли дорогие автомобили и крупные денежные средства.

В настоящее время вместе с Сафоновым задержаны два сотрудника ГИБДД и четверо гражданских. Следствие требует ареста подозреваемых.

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ГИБДД ставрополье взятка
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