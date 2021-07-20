Начальник ГИБДД Ставрополья стал фигурантом уголовного дела о взятке в 19 млн рублей

Ставрополь, 20 июля. Уголовное дело возбуждено против главы управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова и шести подельников. Их подозревают в многомиллионной взятке.

По версии следствия, Сафонов стоял во главе организованной преступной группы, которая действовала в нескольких регионах РФ. Правоохранители провели более 80 обысков, в ходе которых изъяли дорогие автомобили и крупные денежные средства.

В настоящее время вместе с Сафоновым задержаны два сотрудника ГИБДД и четверо гражданских. Следствие требует ареста подозреваемых.