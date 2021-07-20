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Россиянам объяснили принцип появления осложнений после COVID-19
Общество
Россиянам объяснили принцип появления осложнений после COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 20 июля. Спрогнозировать появление осложнений, которые могут возникнуть у перенесшего коронавирус пациента, можно по одному принципу, рассказала врач Лейла Намазова-Баранова.

Предсказать появление тех или иных последствий COVID-19 у взрослого или ребенка непросто. Осложнения проявляются по принципу «где тонко, там и рвется», то есть в тех местах, где организм ослаблен, рассказала Намазова-Баранова в ходе конференции «Развитие календаря прививок в условиях COVID-19 — забота о здоровье и долголетии».

Единственным способом борьбы с пандемией остается массовая вакцинация, которая началась во всех регионах РФ в январе 2021 года. Через портал «Госуслуги» на прививку записались 2,5 млн россиян, рассказал вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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