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Россия нарастила объемы поставок нефти в Китай

  /   Обновлено: 20 июля 2021 14:58
Экономика
Россия нарастила объемы поставок нефти в Китай
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 20 июля. Поставки российской нефти в Китай в июне увеличились к маю на 22,2% — до 6,65 млн тонн, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные таможни КНР.

Россия сохранила второе место по объемам отправленной в Китай нефти. Импорт ресурса из Саудовской Аравии, занимающей первое место по показателю, остался почти неизменным на уровне 7,2 млн тонн.

Третье место по поставкам нефти в КНР занимает Оман. В июне объемы снизились на 7,5% — до 3,84 млн тонн. Четвертую позицию заняла Ангола с показателем на уровне 3,68 млн тонн, прирост 12,5%. Пятый — Ирак, за месяц объем сократился на 20,9% — до 3,55 млн тонн.

Пермские ученые сформулировали математическую модель, которая легла в основу алгоритма. Благодаря ему станет возможным определение наиболее эффективных условий добычи нефти, а средства предприятий будут сэкономлены.

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