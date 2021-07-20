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Сборная России проведет отборочные матчи ЧМ-2022 в Казани и Петербурге

  /   Обновлено: 20 июля 2021 14:26
Спорт
Сборная России проведет отборочные матчи ЧМ-2022 в Казани и Петербурге
rfs.ru  /  Российский футбольный союз

Москва, 20 июля. Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что отборочные матчи национальной команды к ЧМ-2022 со Словакией и Кипром пройдут в Казани и Санкт-Петербурге.

Пресс-служба РФС на официальном сайте проинформировала, что матчи сборной России в квалификационном раунде к ЧМ-2022 со Словакией и Кипром пройдут в Казани и Санкт-Петербурге. Первую из упомянутых игр примет стадион «Ак Барс Арена». Матч со Словакией пройдет 8 октября. Встреча с кипрской национальной командой состоится на «Газпром Арене» 11 ноября.

После трех туров сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы H. В активе национальной команды шесть очков. Столько же баллов на счету Хорватии, возглавляющей турнирную таблицу группы.

Ранее аналитики компании Gracenote сделали прогноз на результат летних Олимпийских игр в Японии. Турнир в Токио, перенесенный на 2021 год из-за пандемии коронавируса, начнется 23 июля.

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