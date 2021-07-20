Банк России установил новые курсы доллара и евро

Москва, 20 июля. Доллар подорожал на 14,47 копейки — до 74,491 рубля, согласно официальным курсам валют, установленным Банком России на среду, 21 июля.

Курс евро по сравнению с показателем на вторник вырос на 16,3 копейки и достиг 87,7727 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась на 15,3 копейки, составив 80,4678 рубля.

Специалист по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин ранее указал, что рубль остро реагирует на антироссийскую риторику и геополитические новости. На данный момент он выглядит относительно неплохо за счет высоких цен на нефть и другие сырьевые товары, но снижение котировок может негативно повлиять на отечественную валюту.