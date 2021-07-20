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Названа дата открытия границ Вьетнама для туристов

  /   Обновлено: 20 июля 2021 14:16
Общество
Названа дата открытия границ Вьетнама для туристов
wikipedia.org  /  Diego Delso/CC BY-SA 3.0

Ханой, 20 июля. Министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама одобрила полугодовую пилотную программу по возобновлению международных путешествий, которая будет осуществляться поэтапно.

Согласно документу, правительство Вьетнама откроет для туристов только остров Фукуок. Зарубежные гости смогут посетить эту часть страны уже в октябре. Планируемый поток туристов на первом этапе будет составлять две – три тыс. человек в месяц, ожидают в ведомстве.

Зимой остров смогут посещать уже пять – десять тыс. путешественников в месяц, к этому моменту власти Вьетнама планируют расширить доступные для туристов территории. Въезд на курорты будет доступен только иностранцам с вакцинацией или справкой об отсутствии коронавируса. Привитые «Спутником V» россияне также смогут путешествовать по Вьетнаму.

Российские ученые изобрели первую в мире вакцину от коронавируса. Порядка 70 стран по всему миру одобрили применение «Спутника V» для своих граждан. Россия и Вьетнам ведут переговоры о закупке 40 млн доз вакцины.

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