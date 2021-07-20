Сергей Шойгу поздравил актрису Людмилу Чурсину с 80-летием

Москва, 20 июля. Министр обороны России Сергей Шойгу направил актрисе Людмиле Чурсиной поздравительную телеграмму, об этом сообщили в военном ведомстве.

Шойгу отметил, что Людмила Чурсина за свою карьеру сумела создать незабываемые и яркие образы, которые нравятся россиянам. Глава Минобороны России считает, что актриса по праву заслужила зрительскую любовь.

«В Центральном академическом театре российской армии, с которым уже много лет связана ваша творческая судьба, вами созданы незабываемые, очень яркие женские образы», — говорится в телеграмме.

Сергей Шойгу пожелал 80-летней артистке крепкого здоровья и неиссякаемого вдохновения. Он также признался, что всегда восхищался ее талантом и был благодарен за то, что Чурсина делает.

Министр обороны России в начале июля направлял жителям Кузбасса поздравления с 300-летием со дня образования региона.