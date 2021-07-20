Международный фестиваль кинокомедии «Улыбнись, Россия!» состоится в Туле

Тула, 20 июля. Тульская область готовится принять кинофестиваль «Улыбнись, Россия!». Регион на протяжении многих лет становится местом проведения главного события отечественного комедийного кинематографа.

В нынешнем году фестиваль получил статус международного. Тульские зрители уже с особым нетерпением ожидают приезда гостей в регион. Теперь среди них будут не только российские, но и зарубежные деятели киноискусства.

«Кинофестиваль получил международный статус. Это, безусловно, положительно, в том числе и для имиджа Тульской области, на территории которой уже много лет проводится кинособытие», — рассказал ФАН советник первого заместителя Губернатора Тульской области, председатель правительства Тульской области Михаил Канаев.

Фестивальные показы состоятся на 19 площадках в Тульской области. Регион посетят Владимир Познер, Леонид Якубович, Елизавета Боярская, Александр Панкратов-Черный, Вилле Хаапасало и другие.

Ранее ФАН сообщал о съемках в Тульской области многосерийной мелодрамы. Информацией о деталях процесса делилась продюсер картины Наталья Клибанова.