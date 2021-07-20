Жителям Китая разрешили заводить третьего ребенка

Пекин, 20 июля. Правительство Китая приняло решение отменить штрафы и другие наказания за рождение третьего ребенка, сообщили в Госсовете КНР.

Прирост численности населения в Китае сильно снизился. Такая тенденция влечет за собой снижение числа трудоспособных граждан и повышение нагрузки на экономику. Власти страны планируют в течение четырех лет создать систему социальных мер по повышению рождаемости. Действие новой программы в первую очередь распространится на провинции с самой низкой рождаемостью.

Правительство КНР начало жестко ограничивать количество детей в семьях с 1970-х годов. Гражданам страны разрешалось иметь только одного ребенка. Нарушение этого требования каралось штрафами, увольнением с работы и другими мерами.