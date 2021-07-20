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В МИД РФ заявили о сотрудничестве США с ИГ в Афганистане

  /   Обновлено: 20 июля 2021 14:52
Армия
В МИД РФ заявили о сотрудничестве США с ИГ в Афганистане
army.mil  /  US Army

Москва, 20 июля. США сотрудничают с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом заявил глава Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

По его словам, власти Афганистана могут утратить контроль над страной в случае отсутствия прогресса на межафганских переговорах. Он также добавил, что руководство движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) осознает необходимость поиска политического выхода из сложившейся ситуации в Афганистане, а также выражает готовность к достижению политического компромисса.

«Они готовы к политическому компромиссу. Но, понятно, с их точки зрения, политический компромисс должен быть достойно преподнесен им», — сказал Кабулов в ходе онлайн-дискуссии клуба «Валдай».

К настоящему моменту талибам удалось взять под свой контроль порядка 85% территории Афганистана. Их наступательная операция осуществляется на фоне вывода из республики вооруженных сил США и их союзников по НАТО.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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россия сша афганистан
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