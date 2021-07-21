О чем именно договорились США и Германия в вопросе «Северного Потока — 2»

Ряд западных изданий сообщают, что США и Германия практически урегулировали вопросы по «Северному потоку — 2», санкциям, а также «энергетической безопасности Украины». Более того, некоторые аналитики уже называют сумму в 11 млрд долларов, которая должна будет так или иначе способствовать тому, чтобы «Россия не использовала свой трубопровод как рычаг политического давления на Европу». Как минимум к такому соглашению пришли американский президент Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече двух лидеров, состоявшейся на прошлой неделе.

Собственно, история с «Северным потоком — 2», который построен уже на 98% и должен в ближайшие несколько месяцев быть не просто достроен, а введен в эксплуатацию, тянется уже несколько лет. И стала причиной определенных политических разногласий между США и Германией, которые новая администрация Белого дома сейчас пытается преодолеть.

Прошлый президент Соединенных Штатов Дональд Трамп был категорически против строительства «СП-2». При том что в Германии большинство политических элит и крупный бизнес видели и видят в российском газе определенные и весьма существенные выгоды. Хотя бы потому что российский газ минимум на 20% дешевле, чем американский, который бы доставлялся танкерами и который усиленно предлагал Европе Трамп. Стоит напомнить, параллельно с этим предложением администрация Трампа наложила санкции на германского оператора газопровода — компанию Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнинга. Байден эти ограничения снял.

Более того, на уровне министров обороны двух стран — Ллойда Остина и Аннегрет Крамп-Карренбауэр — в середине апреля этого года прозвучали заверения во взаимной дружбе, «перезагрузке отношений» и в том, что российский трубопровод не помешает развитию партнерства двух государств.

Федеральное агентство новостей /

Однако, как оказалось, во всех этих договоренностях возник ряд нюансов, которые нужно согласовывать дополнительно. И если санкции с германской компании были сняты, то вопрос Украины остался.

Политики этой страны, вплоть до президента Владимира Зеленского, все последние недели делали весьма нетривиальные заявления. Например, 13 июля глава Украины встретился с Ангелой Меркель и запросил компенсаций в размере «2-3 млрд долларов, кредит на 5 млрд евро» и гарантии транзита российского газа через Украину в течение ближайших десяти лет.

Правда, германская сторона ответила в том духе, что позиция их неизменна и Украине хорошо известна. А потому разговоры о компенсации, транзите и строительстве «СП-2» решаются без участия украинской стороны.

Еще раньше, 14 июня 2021 года, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «США готовы компенсировать Украине издержки» (думается, в Белом доме сильно удивились по этому поводу). Более того, подчеркнул, «мы не обязательно согласимся на то, что нам предложат».

Кстати, если посмотреть на сюжет с Кулебой более внимательно, то можно найти, о какой готовности к компенсациям со стороны США говорил глава украинского МИДа. Речь о предложении госсекретаря США Энтони Блинкена о поставках американского сжиженного газа на Украину. Естественно, не бесплатно. Да, того самого газа, который на 20% дороже российского.

В контексте заявлений американской стороны очень интересно будет посмотреть на ту «помощь», которую окажут, если окажут, Германия и США Украине. Ряд российских экспертов, к слову, относятся к этим инициативам скептически и говорят, скорее всего, денег Украина в итоге не получит.

Можно здесь упомянуть и формулировки неких источников из Белого дома, которые вообще говорят не про помощь со стороны Соединенных Штатов, а про вложения в украинскую энергетическую отрасль. И тут почему-то вспоминаются компания Burisma и сын Джо Байдена, который как раз и «порулил» некоторое время украинской нефтью, что привело к одному из крупнейших коррупционных скандалов в новейшей истории Украины. Но это, впрочем, совсем другая история.

С другой стороны, в разговорах про «СП-2», который якобы позволит России перекрыть Украине газ, забывают о том, что наша страна вообще и «Газпром» в частности от транзита голубого топлива через Украину не отказываются. Даже не планируют от него отказываться в ближайшие несколько лет.

Федеральное агентство новостей /

Да, процессы оптимизации газопровода были запущены «Газпромом» еще в 2016 году. Однако 1 июля 2021 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «Россия не планирует отказаться от транзита газа в Европу через территорию Украины. Договор о транзите останется в силе весь период его действия», то есть до 2025 года. При этом, по словам Пескова, «Владимир Путин каждый раз подчеркивает, что это — вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка».

Ранее, в конце февраля 2021 года, аналогичное заявление сделал председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, который подчеркнул, что компания не будет пересматривать заключенные контракты с украинской стороной и будет выполнять все возложенные на себя обязательства.

В переводе на русский язык это означает, что «Газпрому» выгодно большое количество трубопроводов. Поскольку по ним можно поставлять больше газа. И отказываться от украинского транзита в компании и в государстве никто не собирается. Однако и Украине нужно теперь работать с Россией в рамках более взвешенных рыночных условий. То есть по законам взаимной выгоды, а не помощи и льготных цен со стороны России. Потому что теперь у нас с Украиной ничего личного, а только бизнес.

Но это, в свою очередь, означает, что речи о прекращении поставок и транзита нет, и де-юре Германии и США в таком случае нечего «компенсировать» Украине. Что делает заявления по поводу денежных вливаний в эту страну совсем уж какими-то неоднозначными.