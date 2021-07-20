Новые методы более точной диагностики клещевого боррелиоза не могут не радовать, заявил ФАН врач-дезинфектолог, директор по качеству компании «Добролов» Николай Дубинин. Эксперт оценил разработку Роспотребнадзора — уникальный чип, способный точно диагностировать боррелиоз у человека. Это опасное заболевание может передаваться при присасывании клеща. По статистике, каждое третье насекомое является его разносчиком. Боррелиоз поражает суставы и нервную систему человека, при этом не имеет каких-либо ярко выраженных признаков на первых этапах заражения.

«Диагностика инфекций, передающихся клещами, строится не только на исследовании крови человека на определение антител боррелии, но и на исследовании самого клеща, выявлении бактерий с помощью либо напольной микроскопии (ее делают в удаленных регионах), либо ПЦР-исследования клеща. Одной из самых важных вещей при обращении в медучреждение является сохранение клеща. После укуса нужно принести насекомое в травмпункт либо районное подразделение Роспотребнадзора. Если насекомое не отдадите в лабораторию, возникнут сложности. Например, если наблюдается безэритемная форма клещевого боррелиоза», — рассказал ФАН Николай Дубинин.

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По словам дезинфектолога, при боррелиозе появляется ярко-красное пятно, которое квалифицированному врачу трудно с чем-либо перепутать. В таком случае важна быстрая диагностика, подчеркнул специалист.

«Сейчас она проводится с помощью определения антител в крови, а также сейчас разрабатывают новые методы более точной диагностики, например, биочипы, что не может не радовать. Я считаю, что чем больше разнообразных методов разрабатывается для борьбы с этой проблемой, тем лучше», — заявил Дубинин.

Сейчас специалисты Роспотребнадзора продолжают работу над уже существующим специальным чипом, который выявляет наличие болезни. Ведомство приступило к расширению линейки тестов для различных видов инфекций, передаваемых клещами. Зарегистрировать новое медицинское изделие планируется до 2023 года, после чего это устройство будут использовать для диагностики заболевания у человека.