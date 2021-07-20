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Депутат Мосгордумы от КПРФ Енгалычева распространяет фейк о «чипизации» россиян

  /   Обновлено: 20 июля 2021 14:05
Общество
Депутат Мосгордумы от КПРФ Енгалычева распространяет фейк о «чипизации» россиян
instagram.com  /  @e_engalycheva

Депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева продолжает распространять фейки о вакцинах, заявив, что россиян «чипируют» новой разработкой Роспотребнадзора. В то же время в правительстве обсуждают введение ответственности за призывы к отказу от вакцинации на фоне усиления пандемии.  

В соцсетях Енгалычева опубликовала статью РИА Новости о разработке биочипа для тестирования на COVID-19 научным институтом Роспотребнадзора. По ее мнению, новость подтверждает конспирологическую теорию о «чипизации» вакциной от коронавируса.

Поддержанная «Умным голосованием» депутат Мосгордумы уверена, что истинная цель вакцинации от коронавируса — «чипизация каждого жителя планеты».

Депутат Мосгордумы от КПРФ Енгалычева распространяет фейк о «чипизации» россиян
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В реальности биочип не предназначен для вживления в тело человека и используется для тестирования биоматериала в лабораторных условиях. Это экспресс-тест, который представляет собой пластину размером в 5-10 мм и выступает матрицей, на которую можно нанести несколько тысяч микротестов. Иными словами, биочип является не инструментом слежки, а лакмусовой бумажкой для выявления вирусов, аллергенов, онкогенов.

Домыслы по поводу «чипизации» населения России с помощью новинки Роспотребнадзора были опровергнуты рядом СМИ, в том числе оппозиционных. Эпидемиолог, профессор ВШЭ Василий Власов в эфире «Дождя» отметил, что технология биочипов широко распространена в диагностике.

«То, что это соединилось в сознании антипрививочников с Биллом Гейтсом, [Джоржем] Соросом, 5G и чипами, — это просто глупости», — пояснил Власов.

Депутат от «УГ» Енгалычева распространяет антинаучную и недопустимую в пандемию информацию, выступая против вакцинации, тогда как в настоящее время лишь вакцина способна гарантировать защиту от тяжелых форм заболевания. По данным Минздрава России, лишь 2,5% вакцинированных заражаются коронавирусом, однако болезнь у них протекает легко. Лишь 5% таких пациентов госпитализируют.

Как выяснил «Комменсант», региональные минздравы выдают похожие данные. По их подсчетам, болеют от 0,5% до 3% привитых граждан. Число заболевших невелико и находится на уровне статистической погрешности.

Принимая во внимание серьезность проблемы, в Общественной палате России призвали привлекать к ответственности за призывы к отказу от вакцинации по немедицинским показаниям. Зампредседателя общественной палаты Ленобласти Владимир Петров подчеркнул, что часть населения России по-прежнему отказывается прививаться, распространяя домыслы о «вреде» вакцин.

Идею Петрова поддержал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорилин. Он отметил, что подобные слухи зачастую распространяют люди, которые не имеют никакого отношения к медицине. Недостоверная информация формирует неправильные взгляды на вакцинацию, поэтому в «большинстве стран отношение к людям, которые ведут такую агитационную работу, достаточно жесткое», заявил Говорилин.

Екатерина Енгалычева последовательно выступает против вакцинации, представляя ее «медицинскими опытами над людьми» и запугивая подписчиков побочными явлениями. На фоне увеличения числа заболеваний высказывания Енгалычевой выглядят не только непродуманными, но и опасными для россиян.

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вакцина коронавирус енгалычева
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