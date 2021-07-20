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Путин заявил, что Россия готова развивать авиакосмическое сотрудничество со всеми странами

  /   Обновлено: 20 июля 2021 13:55
Политика
Путин заявил, что Россия готова развивать авиакосмическое сотрудничество со всеми странами
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Жуковский, 20 июля. Российская Федерация готова развивать взаимовыгодное партнерство в области авиации и космонавтики со всеми государствами без исключений, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер сообщил об открытости РФ к межгосударственному сотрудничеству в авиакосмической сфере на церемонии открытия МАКС-2021 в подмосковном Жуковском.

«Повышение безопасности полетов, сокращение негативного влияния авиации на окружающую среду, изучение внеземного пространства», — перечислил Путин главные направления международного взаимодействия в авиации и космонавтике.

Во время своего выступления на церемонии открытия МАКС-2021 президент России отметил готовность укреплять сотрудничество между РФ с Казахстаном в авиастроении.

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путин космос МАКС-2021
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