Путин заявил, что Россия готова развивать авиакосмическое сотрудничество со всеми странами

Жуковский, 20 июля. Российская Федерация готова развивать взаимовыгодное партнерство в области авиации и космонавтики со всеми государствами без исключений, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер сообщил об открытости РФ к межгосударственному сотрудничеству в авиакосмической сфере на церемонии открытия МАКС-2021 в подмосковном Жуковском.

«Повышение безопасности полетов, сокращение негативного влияния авиации на окружающую среду, изучение внеземного пространства», — перечислил Путин главные направления международного взаимодействия в авиации и космонавтике.

Во время своего выступления на церемонии открытия МАКС-2021 президент России отметил готовность укреплять сотрудничество между РФ с Казахстаном в авиастроении.