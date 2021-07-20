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Путин указал на большой потенциал российского авиастроения

  /   Обновлено: 20 июля 2021 13:54
Технологии
Путин указал на большой потенциал российского авиастроения
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Жуковский, 20 июля. Авиастроение в России продолжает развиваться, и обладает большим потенциалом, заявил президент РФ Владимир Путин.

Будущее авиации лежит в технологиях с использованием искусственного интеллекта, подчеркну он в ходе выступления на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021). Представленные на выставке модели демонстрируют серьезный потенциал российского авиастроения, подчеркнул он в ходе выступления.

«А наше авиастроение продолжает создавать новую конкурентоспособную авиационную технику», — добавил президент РФ.

Авиасалон МАКС-2021 проходит в подмосковном Жуковском. Посетители смогут побывать на мероприятии с 20 по 25 июля. На ней будет представлено множество новинок, включая и беспилотный вертолет БАС-200.

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