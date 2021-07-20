Певица Глюкоза возмутила подписчиков слишком открытым купальником

Москва, 20 июля. Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) опубликовала новые смелые снимки. Исполнительница похвасталась формами в купальнике, который некоторым показался слишком открытым.

Пикантные фото появились на странице Глюкозы в Instagram. На них артистка позирует в бассейне и на бортике в купальнике цвета фуксии, который едва прикрывает грудь и позволяет рассмотреть ягодицы.

«Когда такое серьезное лицо в бассейне — это значит, что ты в отпуске, но скоро выезжать», — отметила певица, отдыхающая в Испании.

Однако далеко не всем подписчикам исполнительницы понравились ее смелые снимки. Слишком открытый купальник возмутил многих поклонников Глюкозы. Пользователи соцсети даже пристыдили знаменитость в комментариях.

«Что за купальник? Что подумает дочь?!»; «Уже бы совсем разделась, хотя, можно сказать, голая. Пошло»; «Блин, ну что она творит?!»; «А муж что по этому поводу думает, что ты свой зад на всю страну показываешь?!» — написали недовольные поклонники.

Примерно такую же реакцию фанатов вызвало видео, на котором Глюкоза танцует в черном купальнике под песню про симпл-димпл. Певице намекнули, что она зря пытается следовать современным трендам, пишет «Вечерняя Москва».

Исполнительница показывала подписчикам, как выглядит без макияжа. Глюкоза получила множество комплиментов от поклонников,оценивших ее внешность.