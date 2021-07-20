Путин анонсировал скорое начало эксплуатации самолета МС-21

Москва, 20 июля. Новейший отечественный самолет МС-21 вскоре будет запущен в эксплуатацию, заявил президент России Владимир Путин в ходе МАКС-2021.

МС-21 — новый пассажирский авиалайнер нового поколения. Модель будет выпущена в нескольких модификациях от 150 до 211 мест. В мае 2017 года самолет прошел первые испытания.

«На нынешнем авиасалоне впервые представлены его (МС-21. — Прим. ред.) модификации с отечественным двигателем», — заявил глава государства.

В 15-й раз на подмосковном аэродроме Жуковский открылся МАКС. Мероприятие пройдет с 20-го по 25-е июля. ФАН рассказал, чего ожидать от выставки в этом году.