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Путин анонсировал скорое начало эксплуатации самолета МС-21
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Путин анонсировал скорое начало эксплуатации самолета МС-21

  /   Обновлено: 20 июля 2021 13:54
Технологии
Путин анонсировал скорое начало эксплуатации самолета МС-21
aviasalon.com  /  ОАО «Авиасалон»

Москва, 20 июля. Новейший отечественный самолет МС-21 вскоре будет запущен в эксплуатацию, заявил президент России Владимир Путин в ходе МАКС-2021.

МС-21 — новый пассажирский авиалайнер нового поколения. Модель будет выпущена в нескольких модификациях от 150 до 211 мест. В мае 2017 года самолет прошел первые испытания.

«На нынешнем авиасалоне впервые представлены его (МС-21. — Прим. ред.) модификации с отечественным двигателем», — заявил глава государства.

В 15-й раз на подмосковном аэродроме Жуковский открылся МАКС. Мероприятие пройдет с 20-го по 25-е июля. ФАН рассказал, чего ожидать от выставки в этом году.

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путин мс-21 авиасалон МАКС-2021
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