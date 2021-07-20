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Тихановская обсудила белорусскую власть на встрече с госсекретарем США
Политика
Тихановская обсудила белорусскую власть на встрече с госсекретарем США
tsikhanouskaya.org  /  Светлана Тихановская

Вашингтон, 20 июля. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская провела переговоры с представителями Государственного департамента США.

Встреча проходила при участии госсекретаря Энтони Блинкена, его заместителя по политическим делам Виктории Нуланд и советника Госдепа Дерека Шолле. Стороны обсудили необходимость прекращения «суровых мер» белорусского режима и освобождения противников официального Минска из-под стражи.

«Кроме того, они подчеркнули неизменную поддержку Соединенными Штатами демократических устремлений белорусского народа», — сказано в пресс-релизе по итогам переговоров.

Светлана Тихановская ранее заявила, что ожидает от Вашингтона решительных действий в отношении Минска. Она также призвала американские власти ужесточить антибелорусские санкции.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на прошлой неделе утвердил поправки в законодательство по защите суверенитета республики. Об этом сообщили в пресс-службе лидера, пишет НСН.

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