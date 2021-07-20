Путин заявил о планах РФ укрепить сотрудничество в авиастроении с Казахстаном

Жуковский, 20 июля. Россия будет наращивать взаимодействие с Казахстаном в области авиастроения. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Ранее глава государства прибыл на открытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, который начал работу в подмосковном Жуковском. Он намерен осмотреть новые виды авиационной техники и провести совещание, касающееся реализации ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин ознакомится с новым российским истребителем на выставке МАКС-2021.