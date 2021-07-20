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Путин заявил о планах РФ укрепить сотрудничество в авиастроении с Казахстаном

  /   Обновлено: 20 июля 2021 13:45
Армия
Путин заявил о планах РФ укрепить сотрудничество в авиастроении с Казахстаном
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Жуковский, 20 июля. Россия будет наращивать взаимодействие с Казахстаном в области авиастроения. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Ранее глава государства прибыл на открытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, который начал работу в подмосковном Жуковском. Он намерен осмотреть новые виды авиационной техники и провести совещание, касающееся реализации ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин ознакомится с новым российским истребителем на выставке МАКС-2021.

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Казахстан путин авиастроение МАКС-2021
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