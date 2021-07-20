Полиция проводит расследование из-за плаката Макрона в образе Гитлера

, 20 июля. Сотрудники полиции Тулона ищут злоумышленника, который поиздевался над французским президентом Эммануэлем Макроном. Для этого хулиган воспользовался технологией фотомонтажа.

В городе появились плакаты, на которых был изображен глава государства. Фотографии были стилизованы так, что Макрон напоминал на них нацистского преступника Адольфа Гитлера.

На плакатах есть также надпись: «Подчинись. Сделай прививку». В полиции позднее установили личность возможного хулигана, который специализируется на карикатурах. Известен он и своими публичными выходками.