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Полиция проводит расследование из-за плаката Макрона в образе Гитлера

  /   Обновлено: 20 июля 2021 13:45
Происшествия
Полиция проводит расследование из-за плаката Макрона в образе Гитлера
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

, 20 июля. Сотрудники полиции Тулона ищут злоумышленника, который поиздевался над французским президентом Эммануэлем Макроном. Для этого хулиган воспользовался технологией фотомонтажа.

В городе появились плакаты, на которых был изображен глава государства. Фотографии были стилизованы так, что Макрон напоминал на них нацистского преступника Адольфа Гитлера.

На плакатах есть также надпись: «Подчинись. Сделай прививку». В полиции позднее установили личность возможного хулигана, который специализируется на карикатурах. Известен он и своими публичными выходками.

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