Ливийские власти поздравили граждан с Курбан-байрамом

Триполи, 20 июля. Официальные лица Ливии поздравили граждан с праздником Ид аль-Адха (Курбан-байрам). Этот день принято начинать с молитвы и приносить в жертву барана.

Одним из первых со словами благословения и процветания выступил премьер-министр переходного правительства Абд аль-Хамид Дабиба.

«В этом великом событии мы вспоминаем о ценностях жертвы и искупления и чувствуем дух взаимозависимости, сочувствия и привязанности, который заповедала нам истинная религия. Молим Бога, чтобы он даровал нашей стране безопасность и процветание, объединил народ, с целью продвигать государство к светлому будущему», — написал он на личной страничке в Twitter.

بهذه المناسبة العظيمة نستذكر قيم التضحية والفداء، ونستشعر فيها روح الترابط والتعاطف والمودة، التي أمرنا بها ديننا الحنيف.

ندعو الله أن يُنعم على بلادنا الأمن والرخاء، وأن يوحّد أبناء شعبنا للنهوض بهذا الوطن نحو الازدهار والبناء ، وكل عام وجميع أبناء الأمة الليبية بألف خير. — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) July 18, 2021

Спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех и парламентарии также поздравили граждан и все мусульманские народы с праздником Курбан-байрам.

«Мы просим Всевышнего по этому благословенному случаю воссоединить нас и объединить нашу страну, а также обеспечить мусульманскому миру безопасность и стабильность», — говорится в официальном обращении.

Председатель Президентского совета Мухаммад Юнис аль-Манфи также присоединился к поздравлениям по случаю празднества.

«Призываем Бога помочь нам достичь большей стабильности в стране, привести ее к успеху на выборах и сделать процветающим государством», — написал глава ПС в Facebook.

Традиционно Ид аль-Адха отмечается в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося у мусульман пророком. Основная часть арабских стран решила отпраздновать мероприятие 20 июля. Тем не менее нашлись и те, кто перенес Курбан-байрам на более поздний срок. Марокко встретит исламское торжество 21 июля.