Ливийские власти поздравили граждан с Курбан-байрамом

Триполи, 20 июля. Официальные лица Ливии поздравили граждан с праздником Ид аль-Адха (Курбан-байрам). Этот день принято начинать с молитвы и приносить в жертву барана.
Одним из первых со словами благословения и процветания выступил премьер-министр переходного правительства Абд аль-Хамид Дабиба.
«В этом великом событии мы вспоминаем о ценностях жертвы и искупления и чувствуем дух взаимозависимости, сочувствия и привязанности, который заповедала нам истинная религия. Молим Бога, чтобы он даровал нашей стране безопасность и процветание, объединил народ, с целью продвигать государство к светлому будущему», — написал он на личной страничке в Twitter.
بهذه المناسبة العظيمة نستذكر قيم التضحية والفداء، ونستشعر فيها روح الترابط والتعاطف والمودة، التي أمرنا بها ديننا الحنيف.— عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) July 18, 2021
ندعو الله أن يُنعم على بلادنا الأمن والرخاء، وأن يوحّد أبناء شعبنا للنهوض بهذا الوطن نحو الازدهار والبناء ، وكل عام وجميع أبناء الأمة الليبية بألف خير.
Спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех и парламентарии также поздравили граждан и все мусульманские народы с праздником Курбан-байрам.
«Мы просим Всевышнего по этому благословенному случаю воссоединить нас и объединить нашу страну, а также обеспечить мусульманскому миру безопасность и стабильность», — говорится в официальном обращении.
Председатель Президентского совета Мухаммад Юнис аль-Манфи также присоединился к поздравлениям по случаю празднества.
«Призываем Бога помочь нам достичь большей стабильности в стране, привести ее к успеху на выборах и сделать процветающим государством», — написал глава ПС в Facebook.
Традиционно Ид аль-Адха отмечается в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося у мусульман пророком. Основная часть арабских стран решила отпраздновать мероприятие 20 июля. Тем не менее нашлись и те, кто перенес Курбан-байрам на более поздний срок. Марокко встретит исламское торжество 21 июля.