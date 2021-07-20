Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 14:01
13:56
Общество
Почти 20 развязок обновили на МКАД за десять лет
13:55
Общество
Накануне Олимпиады МОК одобрил изменение девиза Игр. События дня
13:54
Общество
Активисты из Тулы спасли историческую постройку
13:53
Армия
Способность российского «Циркона» устроить Армагеддон довела японцев до истерики
13:53
Экономика
Кабмин утвердил направления «зеленого» финансирования в России
13:51
Политика
Песков опроверг сообщения о стройке в Ново-Огарево
13:50
Политика
Путин заявил, что Россия готова развивать авиакосмическое сотрудничество со всеми странами
13:49
Технологии
Путин указал на большой потенциал российского авиастроения
13:48
Шоу-бизнес
Певица Глюкоза возмутила подписчиков слишком открытым купальником
13:47
Технологии
Путин анонсировал скорое начало эксплуатации самолета МС-21
Все новости

Ливийские власти поздравили граждан с Курбан-байрамом
Весь мир
Ливийские власти поздравили граждан с Курбан-байрамом
twitter.com  /  @Dabaibahamid

Триполи, 20 июля. Официальные лица Ливии поздравили граждан с праздником Ид аль-Адха (Курбан-байрам). Этот день принято начинать с молитвы и приносить в жертву барана.

Одним из первых со словами благословения и процветания выступил премьер-министр переходного правительства Абд аль-Хамид Дабиба.

«В этом великом событии мы вспоминаем о ценностях жертвы и искупления и чувствуем дух взаимозависимости, сочувствия и привязанности, который заповедала нам истинная религия. Молим Бога, чтобы он даровал нашей стране безопасность и процветание, объединил народ, с целью продвигать государство к светлому будущему», — написал он на личной страничке в Twitter.

Спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех и парламентарии также поздравили граждан и все мусульманские народы с праздником Курбан-байрам.

«Мы просим Всевышнего по этому благословенному случаю воссоединить нас и объединить нашу страну, а также обеспечить мусульманскому миру безопасность и стабильность», — говорится в официальном обращении.

Председатель Президентского совета Мухаммад Юнис аль-Манфи также присоединился к поздравлениям по случаю празднества.

«Призываем Бога помочь нам достичь большей стабильности в стране, привести ее к успеху на выборах и сделать процветающим государством», — написал глава ПС в Facebook.

Традиционно Ид аль-Адха отмечается в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося у мусульман пророком. Основная часть арабских стран решила отпраздновать мероприятие 20 июля. Тем не менее нашлись и те, кто перенес Курбан-байрам на более поздний срок. Марокко встретит исламское торжество 21 июля.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Ливийские власти поздравили граждан с Курбан-байрамом
курбан-байрам ливия дабиба
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru